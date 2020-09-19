Напередодні Маршу солідарності очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до протестувальників. За словами опозиціонерки, недільні марші вже стали найкращою за останній час традицією білорусів.

Найближчий Марш солідарності в Мінську і регіонах відбудеться 20 вересня. З цієї нагоди Тихановська записала відеозвернення до протестувальників. Про це повідомляє 24 канал.

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Лідерка білоруської опозиції наголосила, що білоруси – це нація, яка шанує свої традиції. І найкращою традицією за останній час, на думку Тихановської, є недільні марші. Адже їхні учасники показують, що білоруський народ – це сила.

Дорогі білоруси, ми є нація, яка шанує свої традиції. Мені здається, що найкраща традиція за останній час – це виходити на Марші солідарності щонеділі. Щотижня ви показуєте, що білоруський народ – це сила,

– заявила Тихановська.

Опозиціонерка розповіла, що вона підтримує кожного, хто вийде на марш у своєму місті. Тихановська наголосила, що "Тільки разом ми зможемо збудувати країну для життя".

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Пресслужба Тихановської також опублікувала її звернення до білоруських жінок. Опозиціонерка зізналася, що захоплюється сміливістю білорусок, які, незважаючи на залякування та тиск, продовжують виходити на протести.

Лідерка білоруської опозиції згадала про те, що сина білоруської активістки Олени Лазарчик забрали до притулку.

Вони намагаються поставити нас перед вибором: бути вірними своїм дітям, або своїй країні. Але немає нікого сильнішого матері, яка бореться за майбутнє своєї дитини, своєї родини і своєї країни,

– заявила Тихановська.

Увага! Білоруські телеграм-канали повідомляють, що Лазарчик дозволили забрати сина.

Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:

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