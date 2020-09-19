Найкраща традиція за останній час: що Тихановська сказала білорусам напередодні маршу
Напередодні Маршу солідарності очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до протестувальників. За словами опозиціонерки, недільні марші вже стали найкращою за останній час традицією білорусів.
Найближчий Марш солідарності в Мінську і регіонах відбудеться 20 вересня. З цієї нагоди Тихановська записала відеозвернення до протестувальників. Про це повідомляє 24 канал.
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Лідерка білоруської опозиції наголосила, що білоруси – це нація, яка шанує свої традиції. І найкращою традицією за останній час, на думку Тихановської, є недільні марші. Адже їхні учасники показують, що білоруський народ – це сила.
Дорогі білоруси, ми є нація, яка шанує свої традиції. Мені здається, що найкраща традиція за останній час – це виходити на Марші солідарності щонеділі. Щотижня ви показуєте, що білоруський народ – це сила,
– заявила Тихановська.
Опозиціонерка розповіла, що вона підтримує кожного, хто вийде на марш у своєму місті. Тихановська наголосила, що "Тільки разом ми зможемо збудувати країну для життя".
Що сказала Тихановська жінкам Білорусі
Пресслужба Тихановської також опублікувала її звернення до білоруських жінок. Опозиціонерка зізналася, що захоплюється сміливістю білорусок, які, незважаючи на залякування та тиск, продовжують виходити на протести.
Лідерка білоруської опозиції згадала про те, що сина білоруської активістки Олени Лазарчик забрали до притулку.
Вони намагаються поставити нас перед вибором: бути вірними своїм дітям, або своїй країні. Але немає нікого сильнішого матері, яка бореться за майбутнє своєї дитини, своєї родини і своєї країни,
– заявила Тихановська.
Дивіться відеозвернення Світлани Тихановської:
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори.
- За даними ЦВК перемогу здобув чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Однак за даними незалежних екзит-полів, перемогла лідерка опозиції Світлана Тихановська.
- У ніч на 10 серпня білоруси вийшли на мирні протести. Вони відмовилися визнавати результати виборів. Світова спільнота підтримала їх у цьому.
- Мирних протестувальників розганяли ОМОНівці. Є загиблі, сотні людей отримали поранення.
- Незважаючи на тортури, люди не бояться силовиків і продовжують виходити на протести, зокрема, на Марші солідарності.