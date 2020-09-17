Головна проблема Світлани Тихановської і багатьох інших білоруських опозиціонерів в тому, що вони не розуміють логіки Путіна. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская считает, что в Кремле сделали выводы из украинских ошибок и по отношению к Беларуси не будут предприняты действия, которые Владимир Путин предпринял по отношению к Украине. Тем более что "белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации", – пишет Виталий Портников для Грани.ру.

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Тихановской надо снять розовые очки

С точки зрения Тихановской Путин совершил ошибку в своих действиях во время и после украинского Майдана – настроил против себя дружественный народ, оккупировал часть территории соседней страны, превратился в изгоя, редкий визит которого в одну из стран цивилизованного мира превращается в событие.

А с точки зрения Путина, никаких ошибок допущено не было. Он в очередной раз продемонстрировал россиянам, в какой кошмар превращаются попытки бороться с авторитарным режимом, чем они оборачиваются – войной, кризисом, потерей территорий.

Он наказал тех, кто осмелился поднять руку на его ставленника. Он остановил дрейф Украины в сторону Запада, создал территориальные проблемы, которые с каждым годом решить будет все труднее и труднее, превратил украинскую власть в заложника этих проблем и сейчас уверено продолжает курс на дестабилизацию этой власти, дестабилизацию самой взбунтовавшейся страны. И цель этой дестабилизации очевидна – возвращение украинцев в стойло, превращение их "никогда не существовавшей" страны в колонию, а там и в часть Российской Федерации.

Об украинских обидах Путин не думает, он воспринимает их как часть западной и националистической пропаганды. И поэтому последовательно, даже после исчезновения российских телеканалов из украинского медиапространства, старается установить контроль над этим пространством с помощью своих союзников.

Белорусской оппозиции надо прекратить утешать себя иллюзиями

Что же касается изгнания из "группы восьми" и постоянных западных претензий, так они для Путина – естественная реакция врагов на его успешные попытки защитить российскую сферу влияния от западной экспансии. Было бы намного хуже, если бы он остался в G8, а Украина уже была бы в НАТО и в Европейском Союзе. Вот это было бы настоящее поражение, которое история и Россия Путину бы не простили. А так все развивается замечательно. Западные политики могут выступать со своими смешными заявлениями, украинцы могут Путина ненавидеть, но только никуда они не денутся. Рано или поздно сдадутся. Он над этим работает.

Именно поэтому в ситуации с Беларусью Путин действует в точности по украинскому сценарию. Он не переваривает Лукашенко на дух, но дает ему деньги. Точно так же, как он на дух не переваривал Януковича, не доверял ему, но деньги дал. Эти деньги должны были помочь Януковичу справиться с протестами. С Лукашенко все точно так же. Чего Путин точно не хочет допустить, так это чтобы власть в соседней стране изменилась в результате протестов, чтобы решал народ, а не диктатор, каким бы мерзким и ненадежным этот диктатор ни казался самому Путину.

Именно поэтому российский президент всегда нервно реагировал на любое крушение авторитарных режимов. Милошевич, Мубарак, Каддафи, Янукович, теперь Лукашенко – в каждом таком народном восстании ему видится собственная судьба. Совершить ошибку для Путина – это позволить восстанию победить, а жизни после восстания – улучшиться. Вот чего он не должен допустить, чтобы не создавать прецедента для россиян.

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Поэтому участникам белорусских протестов не стоит тешить себя иллюзиями о том, что Путин сделал какие-то там выводы. Им следует готовиться к долгому противостоянию с Лукашенко, а в случае поражения Лукашенко – к долгому и упорному противостоянию с Путиным, который задействует против них всю мощь российской политической, военной и экономической машины. И еще неизвестно, какое противостояние для белорусов окажется более изнурительным. Украинский опыт демонстрирует, что собственного диктатора гораздо проще одолеть, чем взбесившийся Кремль.

Источник: Грани.ру