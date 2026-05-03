"Тікали – не втекли": оператори ГУР чатують на окупантів у запорізьких полях

Підрозділи ГУР продовжують бойову роботу на Запорізькому напрямку. Українські оператори безпілотників виявляють і уражають російських окупантів навіть у складній місцевості.

Противнику не вдається сховатися в полях, посадках чи природних укриттях. Про це розповідає ГУР МО.

Як дрони ГУР полюють на ворога?

Українська воєнна розвідка оприлюднила нові кадри бойової роботи своїх підрозділів на Запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії.

За даними ГУР, оператори безпілотних систем Департаменту активних дій продовжують виявляти та знищувати російських військових, які намагаються пересуватися або маскуватися в польових умовах. У відомстві зазначають, що складний рельєф місцевості – поля, посадки та хащі – не забезпечує окупантам безпеки.

Сучасні засоби спостереження та дрони дозволяють фіксувати пересування противника в режимі реального часу, після чого по виявлених цілях завдаються ураження.

Не допомогла ні посадка, ні хащі, ні спроба розчинитися у складках місцевості – безпілотники знаходять кожного,

– йдеться в повідомленні.

У ГУР також заявляють, що робота триває у рамках системного послаблення сил противника на цьому напрямку, включно зі знищенням живої сили та техніки.

Що відомо про інші вдалі операції з безпілотниками?

На Куп’янському напрямку підрозділ "Лава" провів повністю роботизовану бойову операцію проти російських військ. Метою став опорний пункт противника, облаштований у будівлі.

Українські військові застосували комплекс безпілотних систем, серед яких ударні дрони з гранатометами, а також дрони-камікадзе, оснащені вибухівкою. Завдяки злагодженим діям операторів і точному плануванню вдалося ефективно уразити позиції ворога.

У результаті операції опорний пункт був повністю знищений. Також ліквідовано особовий склад противника та знищено склад боєприпасів, який знаходився на цій позиції.

Ключовою особливістю цієї операції стало те, що жоден український військовий не перебував безпосередньо в зоні ураження. Усі бойові дії здійснювалися дистанційно за допомогою роботизованих систем. У підрозділі наголошують, що за успіхом операції стоїть робота великої кількості фахівців – від розвідників і аналітиків до інженерів, операторів дронів та зв’язківців. Саме їхня координація дозволила провести складну місію без втрат.

Що знайшли в російських дронах?

У російських ударних безпілотниках продовжують знаходити сучасні західні електронні компоненти, попри дію міжнародних санкцій. За словами Владислава Власюка, у нових зразках дронів, які Росія використовує для атак по Україні, виявили деталі виробництва 2025 року.

Зокрема, йдеться про компоненти, виготовлені у США, Японії, країнах ЄС, а також у Швейцарії, Тайвані та Великій Британії. Власюк наголосив, що це свідчить про здатність Росії обходити обмеження та отримувати критичні технології через треті країни або паралельний імпорт.

Водночас він підкреслив, що санкції вже мають ефект – зокрема, у нових дронах майже не фіксують деталей із Нідерландів. За оцінками української сторони, санкційний тиск уже завдав Росії багатомільярдних втрат і надалі має посилюватися, щоб перекрити канали постачання технологій для війни.