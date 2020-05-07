Тіло зниклої на Одещині 14-річної дівчинки знайшли на березі лиману: фото
У селі Роксолани Овідіопольського району Одеської області 6 травня зникла 14-річна дівчина. Її знайшли мертвою 7 травня на березі Дністровського лиману.
Зовнішніх ознак насилля на тілі дівчині не виявлено, повідомили у поліції.
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Причини та обставини загибелі дитини будуть встановлені в ході слідства. Зокрема, після отримання висновків судово-медичної експертизи.
Скеля над Дністровським каньйоном, де знайшли дівчину / фото Нацполіції
Напередодні в Овідіопольському районі поліція оголосила у розшук 14-річну Аліну Недову. Вона пішла з дому зранку 6 травня, а станом на вечір так і не повернулася.
14-річна загибла Аліна Недова / фото Нацполіції
Наразі правоохоронці розслідують усі обставини, які могли призвести до загибелі дитини. Кримінальне провадження відкрито за статтею про умисне вбивство.
Село Роксолани Одеської області: карта