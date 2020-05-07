21:32
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Тіло зниклої на Одещині 14-річної дівчинки знайшли на березі лиману: фото

      - Читать новость на русском
      Зниклу на Одещині Аліну Недову знайшли мертвою
      Зниклу на Одещині Аліну Недову знайшли мертвою / фото поліції

      У селі Роксолани Овідіопольського району Одеської області 6 травня зникла 14-річна дівчина. Її знайшли мертвою 7 травня на березі Дністровського лиману.

      Зовнішніх ознак насилля на тілі дівчині не виявлено, повідомили у поліції.

      До слова На піщаному кар’єрі на Харківщині загинула 8-річна дівчинка: подробиці

      Причини та обставини загибелі дитини будуть встановлені в ході слідства. Зокрема, після отримання висновків судово-медичної експертизи.


      Скеля над Дністровським каньйоном, де знайшли дівчину / фото Нацполіції

      Напередодні в Овідіопольському районі поліція оголосила у розшук 14-річну Аліну Недову. Вона пішла з дому зранку 6 травня, а станом на вечір так і не повернулася.

      Аліна Недова
      14-річна загибла Аліна Недова / фото Нацполіції

      Наразі правоохоронці розслідують усі обставини, які могли призвести до загибелі дитини. Кримінальне провадження відкрито за статтею про умисне вбивство.

      Село Роксолани Одеської області: карта

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Жертви Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Як вберегти дітей від кримінального світу?
      сьогодні , 21:30 Як вберегти дітей від кримінального світу?
      Фундація DEJURE
      Головні новини 7 травня: фейки Медведчука, призначення Саакашвілі і план завершення війни
      сьогодні , 20:40 Головні новини 7 травня: фейки Медведчука, призначення Саакашвілі і план завершення війни
      Василь Денисюк
      Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      24 квітня , 16:48 Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      Михайло Года