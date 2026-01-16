Тимошенко прибула до суду, де їй обиратимуть запобіжний захід

16 cічня у Києві Юлії Тимошенко обиратимуть запобіжний захід. Раніше лідерка "Батьківщини" отримала підозру у підкупі народних депутатів.

Засідання у справі Тимошенко розпочалося після 09:00. Парламентарка вже прибула до суду, передає 24 Канал.

Що відомо про обрання запобіжки для Тимошенко?

Раніше прокурор САП Віталій Гречишкін заявив, що сторона обвинувачення проситиме для Тимошенко запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави у 50 мільйонів гривень.

Тимошенко прибула до суду: дивіться відео NV

Зауважимо, що сама нардепка напередодні заявила про те, що її рахунки заблоковані. Вона планувала сплатити заставу з грошей, нібито отриманих як компенсація "за політичні переслідування одного недалекого "диктатора".

Тимошенко обирають запобіжний захід: дивіться відео

На початку засідання глава фракції "Батьківщина" висловила сподівання, що суд буде справедливий. Також вона назвала усі звинувачення на свою адресу "абсурдом".

Окрім того, нардепка сказала, що розмови, яку опублікували НАБУ та САП, ніколи не було. І мовляв, сьогодні, вона надасть відповідні докази.

Нагадаємо, згідно плівками, які оприлюднили антикорупційні органи, Тимошенко домовлялася про голосування у Верховній Раді за хабарі.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко?