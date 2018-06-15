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Тимошенко в президенти: чому українці голосують за політичні персоналії, а не їхню програму

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Юлія Тимошенко вже втретє збирається в президенти. Цифри соціології до неї прихильні, адже значна частина українців, принаймні з тих, хто вже визначився, готова знову голосувати. за старих політиків в новій обгортці.

Політтехнолог Сергій Гайда розповів, що це дуже нагадує 2007 рік. Коли Юлія Володимирівна запропонувала країні план, який називався "Український прорив". Єдина була проблема, що крім назви українці так і не зрозуміли, не побачили хоч якоїсь реалізації цього плану. Чому вона була при владі і була прем'єром, мабуть з найбільшими повноваженнями в історії України, але Україна так і не побачила очевидних позитивних змін.

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Натомість посаду прем'єра Юлія Володимирівна використовувала як трамплін для старту у президентській кампанії. Яку вона, врешті, програла, а від популістичних кроків при владі програла і економіка країни.

Вона використовувала посаду прем'єр-міністра для того щоб роздавати соціальні, назвемо речі, подачками. Тут ми пам'ятаємо Юліну тисячу, ми пам'ятаємо різке підвищення стипендій студентам в 4 рази і інші видатки. Коштів з реальної економіки брати було ніде. І по суті ці гроші проїдалися або через кредити МВФ або через інші борги,
– зазначив політолог Віктор Таран.

Та чи не найбільше критикують "леді Ю" за кабальні газові контракти із Росією. 450 доларів за тисячу кубів блакитного палива. Лиш цьогоріч Стокгольський арбітраж поставив крапку у цій суперечці. Блакитне паливо – знайома сфера Юлії Тимошенко.

Ще згадають, що вона як і більшість українських політиків з'явилися з олігархічного бізнесу. Колись її називали "газовою принцесою". Також  була пов'язана з Лазаренком. Багато чого є пред'явити Юлії Володимирівні,
– наголосив Гайда.

Ще один гучний скандал вже далекого 2009 року пов'язаний із пандемією свинячого грипу. Тоді Україна екстрено купувала понад 700 тисяч упаковування препарату "Таміфлю". Спочатку за завищеною ціною у 251 гривню, а після розголосу – за 67. Препарату закупили так багато, що його надлишки екстрено роздавали наступного року, щоб не зіпсувався. А спалах грипу використовували як важіль політичного протистояння.

Якщо за часів перебування у владі вона підтримувала скасування мораторію на продаж землі, то тепер – різко проти. Її риторика наповнена обіцянками і відвертим популізмом.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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