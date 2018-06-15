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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Тимошенко в президенты: почему украинцы голосуют за политические персоналии, а не их программу

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Юлия Тимошенко уже третий раз собирается в президенты. Цифры социологии к ней благосклонны, ведь значительная часть украинцев, по крайней мере из тех, кто уже определился, готова снова голосовать. За старых политиков в новой обертке.

Политтехнолог Сергей Гайда рассказал, что это очень напоминает 2007. Когда Юлия Владимировна предложила стране план, который назывался "Украинский прорыв". Единственная была проблема, кроме названия украинцы так и не поняли, не увидели хоть какой реализации этого плана. Почему она была у власти и была премьером, видимо с крупнейшими полномочиями в истории Украины, но Украина так и не увидела очевидных положительных изменений.

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Зато должность премьера Юлия Владимировна использовала как трамплин для старта в президентской кампании. Которую она, наконец, проиграла, а от популистских шагов у власти проиграла и экономика страны.

Она использовала должность премьер-министра для того чтобы раздавать социальные, назовем вещи, подачками. Здесь мы помним Юлину тысячу, мы помним резкое повышение стипендий студентам в 4 раза и другие расходы. Средств из реальной экономики брать было негде. И по сути эти деньги проедались или через кредиты МВФ или через другие долги,
– отметил политолог Виктор Таран.

Но больше всего критикуют "леди Ю" за кабальные газовые контракты с Россией. 450 долларов за тысячу кубов голубого топлива. Только в этом году Стокгольський арбитраж поставил точку в этом споре. Голубое топливо – знакомая сфера Юлии Тимошенко.

Еще вспомнят, что она как и большинство украинских политиков появились из олигархического бизнеса. Когда-то ее называли "газовой принцессой". Также была связана с Лазаренко. Многое есть предъявить Юлии Владимировне,
– отметил Гайда.

Еще один громкий скандал уже далекого 2009 связан с пандемией свиного гриппа. Тогда Украина экстренно покупала более 700 тысяч упаковок препарата "Тамифлю". Сначала по завышенной цене в 251 гривну, а после огласки – по 67. Препарата закупили так много, что его излишки экстренно раздавали в следующем году, чтобы не испортился. А вспышку гриппа использовали как рычаг политического противостояния.

Если во времена пребывания у власти она поддерживала отмену моратория на продажу земли, то теперь – резко против. Ее риторика наполнена обещаниями и откровенным популизмом.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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