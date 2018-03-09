Тіна Кароль вразила відвертим зізнанням щодо стосунків з чоловіками

Українська співачка Тіна Кароль поділилася подробицями особистого життя і назвала самотність своїм натхненням.

Таке зізнання зірка зробила на прем’єрі музичного фільму "Інтонації", повідомляє ТСН.

"Моя самотність – моє натхнення. Щастя не буває багато. Ти щасливий у професії, але нещасний у коханні. Інколи це можна об’єднати. Наразі це так. Я не драматизую", – прокоментувала стосунки з чоловіками Кароль.

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Аби детальніше пояснити свій стан, співачка також продекламувала вірш: "Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Счастье так и не нашла".

За словами Кароль, "це говорить про те, що в її човник іноді сідають пасажири".