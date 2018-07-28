Тіна Тернер розчулила щемливим дописом про покійного сина

78-річна співачка Тіна Тернер попрощалась із покійним сином. Його прах зірка розсипала над океаном.

3 липня 2018 року старший син Тіни Тернер – 59--річний Раймон Крейг – покінчив життя самогубством. Причини його смерті родина співачки не розголошує, однак суму артистка все ж не приховує.

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У мережі Тіна Тернер показала момент прощання зі своїм нащадком. Прах Раймона Крейга вона розвіяла над океаном. На знімку, який зірка опублікувала в соцмережі, артистка кидає на воду одну червону троянду.

Мій найсумніший момент як матері. У четвер я остаточно попрощалася з моїм сином, Крейгом Реймондом Тернером, коли разом з сім'єю і друзями зібралися, щоб розвіяти його прах біля узбережжя Каліфорнії. Йому було 59, коли він помер так трагічно, але він назавжди залишиться моєю дитиною,

– написала Тіна Тернер.

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl — TinaTurner (@LoveTinaTurner) 27 юли 2018 г.

Як зазначають The Daily Mail, Раймон Крейг жодного разу не був одруженим. Працював чоловік ріелтором в Каліфорнії. З невідомих причин син Тіни Тернер вирішив накласти на себе руки, застрілившись у своєму помешканні. Сама співачка раніше розповідала, що Раймон є дуже емоційним, а сім'ї, ймовірно, не мав через те, що в дитинстві пережив емоційне потрясіння – на його очах батько бив Тіну Тернер.