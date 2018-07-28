Тіна Тернер розчулила щемливим дописом про покійного сина
78-річна співачка Тіна Тернер попрощалась із покійним сином. Його прах зірка розсипала над океаном.
3 липня 2018 року старший син Тіни Тернер – 59--річний Раймон Крейг – покінчив життя самогубством. Причини його смерті родина співачки не розголошує, однак суму артистка все ж не приховує.
Читайте також: Чому повішалась Оксана Шачко з Femen: подруги озвучили версії та останні події з життя дівчини
У мережі Тіна Тернер показала момент прощання зі своїм нащадком. Прах Раймона Крейга вона розвіяла над океаном. На знімку, який зірка опублікувала в соцмережі, артистка кидає на воду одну червону троянду.
Мій найсумніший момент як матері. У четвер я остаточно попрощалася з моїм сином, Крейгом Реймондом Тернером, коли разом з сім'єю і друзями зібралися, щоб розвіяти його прах біля узбережжя Каліфорнії. Йому було 59, коли він помер так трагічно, але він назавжди залишиться моєю дитиною,
– написала Тіна Тернер.
Як зазначають The Daily Mail, Раймон Крейг жодного разу не був одруженим. Працював чоловік ріелтором в Каліфорнії. З невідомих причин син Тіни Тернер вирішив накласти на себе руки, застрілившись у своєму помешканні. Сама співачка раніше розповідала, що Раймон є дуже емоційним, а сім'ї, ймовірно, не мав через те, що в дитинстві пережив емоційне потрясіння – на його очах батько бив Тіну Тернер.