Росія використовує Starlink на "тіньових" танкерах: нова схема обходу санкцій

Російські судна так званого "тіньового флоту" використовують супутникові термінали Starlink для зв'язку та координації. Це дозволяє обходити міжнародні санкції та продовжувати транспортування нафти для фінансування війни проти України.

Про це мовиться у розслідуванні Kyiv Independent.

Дивіться також Міг запускати дрони над Данією: Франція засудила капітана танкера з "тіньового флоту" Росії

Для чого Росія використовує Starlink на танкерах "тіньового флоту"?

Журналісти поспілкувалися з українськими моряками, які заявили, що мимоволі опинилися втягнутими у глобальну схему Кремля з транспортування нафти для фінансування війни проти України.

За їхніми словами, а також за інформацією інших джерел, на таких суднах активно використовують західні технології. Зокрема, супутникові телефони та Starlink – для зв'язку між танкерами і їхніми власниками. Це дозволяє уникати контролю та приховувати реальні маршрути перевезень.

Один зі співрозмовників зазначив, що доступ до терміналів за межами України залишається відносно простим. Обладнання замовляють через посередників і доставляють поштою, що фактично нівелює частину обмежень.

Представник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що компанія SpaceX має вжити заходів.

Будь-яка діяльність "тіньового флоту" Росії фактично фінансує війну проти України. Якщо Starlink використовується для обходу санкцій або порушення правил морської безпеки – це неприйнятно,

– наголосив він.

Власюк наголосив, що Росія навмисно застосовує GPS-спуфінг для приховування своїх суден. Це порушує роботу навігаційних систем і створює загрозу для інших кораблів. На цьому тлі використання Starlink у власних операціях виглядає глибоко лицемірним.

Ми очікуємо, що SpaceX ретельно розгляне це питання і вживе заходів, щоб запобігти використанню Starlink "тіньовими флотами" будь-якої країни, зокрема Росії, Венесуели чи Ірану,

– додав представник президента.

Що відомо про "тіньовий флот" Росії?