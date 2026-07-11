Мінус 28 суден тіньового флоту Росії: "Мадяр" показав, як ЗСУ "вполювали" цілі ворога

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по ворогу. Сили оборони за ніч "вполювали" 28 суден тіньового флоту Росії.

Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як СБС знищували ворожі цілі?

У ніч проти 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 28 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Загалом за шість діб, із 6 до 11 липня, було уражено 76 цілей.

ЗСУ завдають ударів по окупантах: дивіться відео

Тіньовий нафтофлот відчутно худне, тиждень дефолту триває. Виглядає, що зупинено рух через Керченську протоку,

– заявив Мадяр.

Сили оборони уразили в Азовському морі 28 суден російського флоту, серед яких 21 танкер, чотири буксири, два суховантажі та одне спеціалізоване судно.Загалом було зафіксовано 73 влучання.

Крім того, цієї ночі українські військові завдали ударів по 53 законних військових цілях у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій. Серед них – об'єкти флоту та енергетичної інфраструктури ворога.

Що ще відомо про удари по ворогу на ТОТ?

Російський танкер "Санар-17", що перебував в Азовському морі, був повністю знищений. Українські військові били по ньому кілька разів.

OSINT-аналітики, які вивчили оприлюднені кадри, стверджують, що танкер "Санар-17" повністю знищений. Один з ударів був виконаний 9 липня. До знищення танкера, попередньо, доклали руки Сили безпілотних систем ЗСУ.

Ніч проти 8 липня стала надзвичайно продуктивною для Сил безпілотних систем. Українські бійці відпрацювали одразу по 9 танкерах тіньового флоту Росії в Азовському морі.