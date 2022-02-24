Як наголосив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, з перших хвилин нового вторгнення Росії вся система МЗС в Україні та за кордоном активно працює.

​Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Наші посольства, консульства, представництва при міжнародних організаціях організовують міжнародні контакти президента.

Я спілкуюся з колегами-міністрами, тиснемо для найшвидшого застосування санкцій, ізоляції Росії, постачання до України зброї, надання фінансової та гуманітарної допомоги,

– наголосив Кулеба.

Він запевнив, що українська дипломатія зберегла керованість, Україна готувалася і до такого сценарію.

Головне – зберігати спокій

За словами очільника МЗС України, головне зараз – зберігати спокій, не піддаватися паніці та фейкам.

"Робіть все, що в ваших силах, аби підтримувати армію, поширюйте по світу правдиву інформацію про агресію, мобілізуйте іноземні уряди, якщо ви проживаєте за кордоном. Путін напав не лише на державу. Він напав на народ, на кожного з нас. І ми гідно пройдемо це страшне випробування. Україна переможе", – підсумував Кулеба.

Додамо, що російські війська у ніч проти 24 лютого почали наступ на територію України. Ворог гатив з "Градів" б'ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.