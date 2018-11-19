Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби

Зима у цьому році, власне, як і в попередні, прийшла несподівано та оголила одвічні слов'янські проблеми – дурні та дороги. Рекордна тисяча ДТП за добу – наслідок всього-на-всього першого цьогорічного снігу.

14 листопада – дата, до якої українцям варто бути готовими і завчасно занести нагадування до календарів. Адже вже не вперше саме цього дня автомобілістам природа готує неприємені сюрпризи.

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Кому як не мені про це знати. Бо саме того дня на моє припарковане авто у центрі Києва з даху впала снігова брила. Зазначу, що сніг того злощасного дня йшов уночі, дороги були прекрасно розчищені і по місту не було заторів та такої кількості аварій, комунальні служби переможно все розчистили. Звісно, про дахи ніхто не замислювався, як і про обгороджувальні стрічки на вулицях навколо небезпечних зон. Якийсь час я з'ясовувала, хто відповідальний за такі неприємні наслідки для мого майна та гаманця – і, звісно, винуватих не знаходилося. Комунальники підняли лапки вгору та спихнули все на природний форс-мажор.

Чесно зізнаюся, бажання вести нудну судову тяганину із відповідальним за аварійну ділянку ЖЕКом, часу та бажання забракло. Авто я відремонтувала за власний кошт, та головне – отримала дуже повчальний урок. Виясновок з якого – без нагальної потреби на авто в центр не їхати, не паркуватись у дворах, особливо у день першого снігопаду. Але ж вчитись на чужих помилках – то не по-нашому. Майже півтисячі киян жважво виїхали минулої середи, у день першого снігу, на столичні дороги на літній гумі. В результаті – сотні побитих автівок, травмовані люди та шалені пробки в самому Києві.

Не оминув увагою цю подію і міністр транспорту Володимир Омелян. Окрім емоцій, у його дописі містилися цікаві та конкретні цифри. Отже 14 листопада по всій країні сталися понад 1000 ДТП, половина – у Києві, і третину аварій спричинили водії, чиї авто не були перевзуті за сезоном. Хоча про сніг за кілька днів попереджалося через ЗМІ. Напевне, синоптикам просто ніхто не повірив. І от іще важлива статистична цифра із допису Омеляна – 46 % учасників згаданих аварій не були пристебнуті, відповідно отримали різного ступеню травми.

І от на цих двох пунктах я хочу зосередитись. Що може змусити наших людей дотримуватись безпеки, вчасно змінювати гуму на своїх авто та пристібуватись пасками безпеки? Борди, соцреклама якось не діють на наших людей.



В Україні штрафуватимуть за непристібнуті паски безпеки

Після снігового колапсу в Нацполіції та МВС заговорили про запровадження адміністративної відповідальності за несвоєчасну заміну гуми відповідно до сезону. Відповідний законпроект відпрацьовується. Новину про це я побачила на інформаціному порталі УНН. Але ж, зокрема, це питання вже було зазначене в законопроектах транспортного комітету за номером 4683 та 5362.

Так-от в обох документах пропонують запровадити норму, що експлуатувати авто влітку на зимових, а взимку – на літних шинах забороняється. Календарний початок зимового періоду – листопад, літнього – квітень. Навіть штираф приписали в одному із законопроектів за порушення – 340 гривень. Щоправда, автори забули про механізм контролю. Тож цей проекти законів Рада подивилась та відправила назад авторам на доопрацювання.

Проте перше читання пройшов законопроект-побратим, який таки запроваджує відповідальність за ігнорування пасків безпеки. Схопили на гарячому – 850 гривень штрафу сплатіть, будь-ласочка. Але має бути ще, як мінімум, одне читання, підпис Президента. І чи працюватиме, в разі ухвалення, ця санкція? Обмеження швидкості у місті 50 кілометрів на годину ми жваво обговорювали рік тому.

Насправді, не стільки у законах справа та несподіваному першому снігу. Відповідальність українців перед собою ж – ось у чому питання. Не пристібуються, бо не вважають за потрібне, а щоб не заважали неприємні сигнали – купляють спеціальні заглушки. Вони продаються, до речі, ледь не на кожній заправці. У таксі ремені безпеки – атавізм. В ДТП зі сметельними наслідками вони потрапляють найчастіше. І оцей перший сніг у листопаді власників шиномонтажів точно збагатив, але ж ніщо не заважало його клієнтам приїхати на зіміну колес завчасно.

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І закони – добре, що вони у нас є, що депутати стараються, пишуть, сперечаються у сесійній залі і навіть голосують. Вони ще мають виконуватись. А для цього потрібний контроль. І все це взаємопов'язані речі. Звідси і півтисячі ДТП у Києві за один день, і п'яні за кермом, які заявляють копам, що водій утік і багато іншого свавілля на дорогах. Бажаю зеленої вам хвилі на дорозі та достатньо часу, аби встигати піклуватися про власну безпеку без законодавчого примусу. Ми ж пам'ятаємо – ми змінбюємо країну на краще.