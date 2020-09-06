Активіст Сергій Стерненко впевнений, що замовниками нападу на нього у 2018 році стали чинний мер Одеси Геннадій Труханов та його компаньйон-олігарх Володимир Галантерник. Водночас організатором чотирьох нападів є Олександр Подобєдов, який і найняв тітушок для "покарання" активіста.

Цю інформацію Сергій Стерненко підтвердив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Хто стоїть за нападом на Стерненка: організатори

За словами самого активіста, він на 100 відсотків упевнений в тому, що організатором чотирьох нападів (три напади відбулися у 2018 році і один цього року, – 24 канал) на нього є Олександр Подобєдов . В Одесі його називають "смотрящим" за місцевими тітушками-найманцями, яких час від часу використовує мер Геннадій Труханов.

(три напади відбулися у 2018 році і один цього року, – 24 канал) . В Одесі його називають "смотрящим" за місцевими тітушками-найманцями, яких час від часу використовує мер Геннадій Труханов. Співорганізатором нападу був Віталій Посувайло – друг Подобєдова, який перебуває з ним в одній команді.

– друг Подобєдова, який перебуває з ним в одній команді. Саме Подобєдов, переконаний Стерненко, давав вказівки двом виконавцям – Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову , які здійснили зухвалий напад на Стерненка.

, які здійснили зухвалий напад на Стерненка. Активіст додав, що Подобєдова раніше допитували в межах слідства, але ніяких підозр так і не висунули.

Правоохоронці знають про його роль. Він не заперечує, що з ними зустрічався. Але, він на волі, а судять мене,

– наголосив Стерненко.

Водночас Сергій Стерненко впевнений, що в усій цій історії не слід відкидати роль місцевої поліції, яка також причетна до нападів на активістів. Фактично чимало охоронців перебувають "під крилом Труханова".

Замовники нападу на Стерненка

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Стерненко переконаний, що саме він "наламував корупційні теми" Труханову та його компаньйону Володимиру Галантернику в Одесі. Тому вони й дали вказівку своїм поплічникам розібратися з активістом.

Історія з Літнім театром в Одесі

Мотивацією для нападу, за словами Стерненка, стали як особисті причини так і загальна картина залякування громадських активістів в Одесі. Оскільки три напади на Стерненка протягом 2018 року не стали єдиними.

Найгучнішим прикладом протистояння оточення Труханова і активістів стала історія з будівництвом і міському саду Одеси торгово-розважального центру на 32 000 квадратних метри.

Активісти вийшли тоді на протест і не дозволили забудувати Літній театр. На думку Стерненка, ці акції дуже не сподобались другу Труханова – Галантернику. Саме його компанія хотіла там побудувати ТРЦ.

Тоді ж люди Труханова, на думку активіста, погрожували та нападали на громадських активістів: Аліну Радченко, Світлану Підпалу, Віталія Устименка, Григорія Казьму і Михайла Козаканя. Потім сталася спроба вбивства Олег Михайлика, який фактично пережив клінічну смерть.

Як на історію зі Стерненком реагував Зеленський

Ще в жовтні минулого року, президент Володимир Зеленський розповідав, що Труханов скаржився йому на Стерненка. Тоді глава держави нібито просив Труханова припинити переслідування активістів.

Сам Труханов заявляв, що ніяких доказів тиску з його боку на громадськість немає. Мовляв, він не причетний до тиску на громадських активістів.

Зверніть увагу! Повний текст інтерв'ю з активістом Сергієм Стерненком буде оприлюднено згодом на 24 каналі.

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