Микола Томенко і його партія "Рідна країна" буде ініціювати перевірку витрат коштів на будівництво Шулявського й Подільсько-Воскресенського мостів, на реконструкції яких, за оцінкою спеціалістів, було "розпиляно" величезні кошти із бюджету столиці.

Про це повідомляє пан Томенко у своєму дописі у фейсбуці.

Також партія "Рідна країна" буде добиватися проведення необхідної фахової експертизи й доопрацювання проєкту Подільсько-Воскресенського мосту. Як зазначає Томенко, журналісти у свою чергу знайшли ще й зв'язок між "смотрящим за Києвом від Черновецького" Комарницьким, нардепом Тищенком і мером Кличком.

"Ця трійця довгі роки розкрадала гроші із бюджету Києва під виглядом реконструкції "стомлених мостів" і "мосту Кирпи", як прозвали Подільський міст кияни. Вже давно час навести лад у Києві. Бюджет міста має бути в інтересах киян, а не друзів мера", – написав лідер "Рідної країни".

За його словами, мости в столиці – одна з найприбутковіших корупційних складових. Їх в Києві налічують близько 60, але найбільш відомими аферами, які завдали колосальних збитків столичному бюджету, стали Шулявський і Подільсько-Воскресенський мости.

"Чого вартує один тільки Шулявський міст! У червні 2018 року кошторис на реконструкцію Шулявського мосту визначили в сумі 598 мільйонів 499 тисяч гривень, а ціна в договорі визначена як "динамічна". У жовтні 2019 – кошторис збільшено майже до мільярда гривень. А 28 грудня 2019 – Дід Мороз-Кличко відкриває реконструйований Шулявський міст. Вже у березні 2020 року новий кошторис на реконструкцію Шулявського мосту складав майже 2 мільярди гривень. Та найдивніше відбулось у серпні 2020 – на Шулявському мосту зрізали той асфальт, який постелили за наші гроші та який у грудні 2019 так урочисто відкрив Кличко", – наводить статистику розкрадання Томенко.

Він підкреслює, що затягування будівництва та, власне, неякісне будівництво мало б привернути увагу правоохоронних органів, а ті – давно зупинити цю мільярдну аферу з бюджетними грошима.

"Однак на відміну від киян, поліція й інші правоохоронні органи залишаються сліпими до корупційних схем влади на чолі з Кличком. Подільсько-Воскресенський міст, який фахівці називають мостом "з нізвідки і в нікуди" розпочали будувати ще в 90-х. За майже 30 років змінився Київ, але влада так і не змогла пояснити, як новий міст забезпечить комфортний рух з Троєщини й Воскресенського масиву на Поділ. Натомість з початку будівництва витрачено майже 5 мільярдів гривень з бюджету, а для завершення будівництва потрібно ще близько 7 мільярдів", – додає голова партії.

Також Томенко нагадав, що Нацполіція в травні 2019 року розпочала досудове розслідування щодо можливого розкрадання коштів на суму 80 мільйонів гривень при добудові мосту. Правоохоронці зазначили, що службові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника й ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів і вартості робіт.

Наша команда "Рідної країни" буде ініціювати перевірку витрат коштів на будівництво Шулявського й Подільсько-Воскреснського мостів. Також необхідна фахова експертиза й доопрацювання проєкту Подільсько-Воскресенського мосту,

– резюмує Микола Томенко.