Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році

2018 рік був багатим не лише на політичні події, розвивалася та змінювалася і сфера медицини. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун впродовж 2018 року продовжувала ламати міфи та стереотипи українців.

Здоров’я 24 відібрало для вас лише найцікавіші заяви Уляни Супрун.

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Міф 1. Звичка сидіти нога на ногу спричиняє варикоз

Уляна Супрун запевняє, що така поза особливої шкоди не приносить для людей з нормальним тиском. Сівши нога на ногу, тиск дещо підвищиться, проте після того, як ви поставите ноги у звичне положення, він повернеться до попереднього стану. Звичка сидіти "нога на ногу" не призводить до варикозного розширення вен.

Варикозне розширення вен – що це? Це патологічний процес, внаслідок якого уражаються судини, що несуть кров до серця.

Посприяти цій хворобі може тривале сидіння або стояння в одній позі. Проте довге сидіння зі схрещеними ногами (понад 3 години) може погано вплинути на поставу – така поза може призвести до надмірного нахилу корпусу вперед та округлення плечей.

Міф 2. При несприйнятті лактози варто відмовитися від молочних продуктів

В Україні існує міф про те, що деякі люди взагалі не можуть засвоювати лактозу, яка міститься у молочних продуктах, відтак, вони відмовляються від вживання цих продуктів. Так, у приблизно 75% населення країни спостерігається знижена здатність перетравлювати лактозу у дорослому віці.



Міф 2. При несприйнятті лактози варто відмовитися від молочних продуктів

Та це не означає, що потрібно обмежити вживання цих продуктів. Навпаки – Уляна Супрун радить споживати продукти без лактози або споживати молочні продукти у малих кількостях. Дослідження американських вчених підтверджує, що симптоми лактозної недостатності будуть мінімальні, чи не спостерігатимуться, якщо вживати за один прийом їжі не більше 12 грамів лактози.

Міф 3. Перша допомога при опіках – сметана, олія, листя алое

З опіками тканин тіла знайома чи не кожна людина. Що ми робимо у таких випадках, коли немає під рукою мазі? Правильно, мастимо сметаною, олією або прикладаємо листя алое чи лід. Супрун наголошує, що цього не можна роботи у жодному випадку.

Перша допомога при опіках – припинити контакт з джерелом опіку, обробити уражену ділянку холодною водою, зняти одяг чи прикраси, які є поруч. А вже після цього потрібно накласти на рану стерильну пов’язку, дати потерпілому води. Звернутися по медичну допомогу потрібно, коли опіки значні або шкіра обвуглилася.

Міф 4. Протягів потрібно уникати, бо можна захворіти

Особливо гостро це питання стоїть влітку та навесні у громадському транспорті. Уляна Супрун зазначає, що протяг як такий не загрожує здоровій людини. Якщо його постійно уникати, сидіти в замкненому приміщенні та закутуватися в одяг, тоді людина стане уразливішою до застуд. Тому потрібно часто провітрювати приміщення та дихати свіжим повітрям.

Та якщо мова йде про сильний потік холодного повітря, який спрямований на обличчя чи шию, то у такому випадку за 10 хвилин можна захворіти.

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Міф 5. Не варто купувати нітратні продукти

Коли на полицях дуже рано з’являються продукти з першого врожаю, то більшість людей переконані, що вони містять дуже багато нітратів і не купують їх. Насправді ж нітрати є навіть в організмі людини. Більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Та якщо вживати багато овочів з першого врожаю, то нітрати справді принесуть шкоду організму.

Нітрати – що це? Це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.

Побутує думка, що у кавунах міститься найбільше нітратів, проте рекордсменами за вмістом цих солей є шпинат, селера, листова капуста та столовий буряк.

Міф 6. Коли у людини інсульт, її не можна перевозити

Уляна Супрун спростувала низку міфів про першу допомогу людині, у якої стався інсульт. Насправді, коли у людини виникло порушення мозкового кровообігу – важливо не зволікати і найшвидше доставити до лікарні. Якщо прояви інсульту минули, людині обов’язково потрібно проконсультуватися з неврологом та пройти необхідну профілактику. Реабілітація після інсульту повинна початися за 2-3 дні після надходження до лікарні, також потрібно відвідувати заняття з фізичним терапевтом, ерготерапевтом та логопедом.



Міф 6. Коли у людини інсульт, її не можна перевозити

Інсульт виникає не лише через стрес, є й інші причини – похилий вік, нездоровий спосіб життя, шкідливі звички, недостатня фізична активність, ожиріння, тощо.

Міф 7. Не займайтеся спортом під час застуди

Фізичні вправи – гарний спосіб вберегтися від застуди чи грипу у холодний період року. Та такі заняття будуть корисними і тим, хто вже застудився. Та займатися спортом під час застуди можна тоді, коли ви не маєте симптомів в тілі, а лише у верхній частині тіла — нежить, чхання чи невеликий кашель. Вправи не прискорять процес одужання і не можуть погіршити стан, але допоможуть залишатися рухливими і поліпшити самопочуття. А от під час грипу від фізичних вправ варто відмовитися.

Міф 8. Час від часу виводьте шлаки з організму

Хто не чув про детоксикацію організму? Уже існує низка дієт, які можуть вивести "шлаки" і токсини. Уляна Супрун пояснює, що жоден фахівець не може сказати, наскільки зашлакований організм. Виводити шлаки з організму не потрібно тоді, коли добре працюють видільні системи – печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт та навіть шкіра. Якщо вони добре виконують свою роботу, то детокс-дієти людині не потрібні, натомість такі радикальні заходи можуть завдати стрес організму.

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Вони добре виконують свою роботу, а, отже, займатися детоксикацією організму просто непотрібно. Такі радикальні заходи можуть завдати стрес організму.

Міф 9. У вас "вегето-судинна дистонія", "тонус або гіпертонус матки", "дисбактеріоз"

Так-так, про всі ці три діагнози можна забути. Чому?

Уляна Супрун зазначає, що діагноз "вегето-судинна дистонія" – це великий совєтський міф, він народився за відсутності доступу до бази джерел доказової медицини. Насправді це не діагноз, а синдром тривоги, неспокою, прискореного серцебиття, дискомфорту у животі, запаморочення, підвищена температура. Такий синдром точно не лікується вітамінами.

Вагітна жінка на ранніх термінах може почути діагноз "тонус або гіпертонус матки", якого насправді не існує. "Загроза переривання вагітності" є як на ранніх термінах, так і на пізніх. І якщо матка скорочується на ранніх термінах, то це зумовлено хвилюванням, самим фактом вагітності та датчиком УЗД.



Міф 9. У вас "тонус або гіпертонус матки"

Міжнародна медицина не знайома і з таким діагнозом як "дисбактеріоз". Тому, якщо вас направили здавати аналізи на "дисбактеріоз", а ви отримали невтішний результат, не хвилюйтеся. Це можна пояснити проблемами із травленням. Варто пам’ятати, що в організмі людини є гриби, віруси та бактерії, які виконують багато корисних функцій.

Міф 10. В Україні вакцини закуповують лише ті, у яких спливає термін придатності

В одному з передвиборчих бюлетенів Юлії Тимошенко використали кілька міфів: вакцини закуповують ті, у яких спливає термін придатності, індійські та корейські виробники вакцин мають сильні побічні ефекти, тому Європа їх не купує, а купує Україна, вакцина від кору в Україні та Європі відрізняються.

На що Уляна Супрун відповіла: Україна ніколи не закуповувала, не закуповує і не закуповуватиме вакцини з закінченим терміном придатності, натомість за державні кошти намагаються купити лише найкращі препарати. Лікар зазначає, що найпотужнішим виробником вакцин є Індія. Щодо виробників вакцин, то Україна закуповує ті вакцини, які ефективно і широко використовуються в інших країнах світу. В Європі розповсюджені моновалентні вакцини від кору (з краснухою, свинкою та вітрянкою), в Україні такі препарати незареєстровані, відповідно, не застосовуються.



Міф 10. В Україні вакцини закуповують лише ті, у яких спливає термін придатності

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