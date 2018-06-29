ТОП-5 найпотужніших смартфонів для ігор

Далеко не кожен смарфтон годиться для ігор. Досвідчені геймери знають, що важливим є потужність процесора, достатній об'єм пам'яті, а також хороша система охолодження. Не зайвим буде потужний акумулятор та хороший екран,і звісно, ж аксесуари.

Asus ROG Phone

Asus ROG Phone з ігровим модулем

На початку літа компанія Asus представила ігровий смартфон під назвою ROG Phone. Цей пристрій оснащений 6-дюймовим AMOLED FHD + екраном з частотою оновлення 90 Гц з двома фронтальними гучномовцями. ROG працює на процесорі Snapdragon 845. Смартфон отримав 8 ГБ оперативної і 128/512 ГБ вбудованої пам'яті.

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Asus ROG Phone отримав потужну батарею ємністю 4 000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Asus HyperCharge. До речі, інженери оснастили пристрій одразу трьома портами USB-C. Це зроблено для того, щоб заряджати смартфон при цьому продовжуючи грати ігри.

Але не це головна фішка смартфону. Модель отримала тривимірну систему охолодження парової камери, що має убезпечити пристрій від перегріву навіть при активному використанні під час швидкої зарядки Quick Charge 4.0+. Пристрій підтримує технологію GameCool, тобто нагрівання відбувається в фірмовому блоці живлення, а не в самому смартфоні.

Окрім того, Asus ROG Phone має спеціальні кнопочки для геймерів. У верхній частині розміщені дві віртуальні кнопки з ультразвуковими сенсорами, які можна налаштувати відповідно до формату гри: наприклад, газ і гальмо в гонках або стрілянину і кидок гранати в шутерах.

До смартфону можна під’єднати інші фірмові аксесуари: бампер, джойстик, хаб з двома USB, USB Type-C і RJ-45, а також бездротовий ресивер для передачі картинки на монітор або ТВ без затримок.

Asus ROG надійде у продаж у другій половині цього року. Вартість в Україні складе 22 500 гривень. При цьому повний комплект ASUS ROG Phone з аксесуарами обійдеться в 1599 доларів або 42300 гривень.

Honor Play

Смартфон Honor Play

Бренд корпорації Huawei, Honor у черні представив новий смартфон Honor Play, який обладнаний, за словами представників компанії, революційною технологію GPU Turbo.

Суть технології полягає в тому, що вона підвищує продуктивність графічного процесора, збільшуючи ефективність обробки відео до 60%. Це, відповідно, забезпечує краще відтворення гри, ніж на таких флагманських смартфонах як Xiaomi Mi 8, iPhone X або Mi Mix 2S.

Окрім того, Honor Play оснащений 4-D ігровими ефектами, які працюють на тій же технології GPU Turbo. Також смартфон створює 3D-звук, це відбувається завдяки аудіотехнології 3D-Histen.

Щодо інших характеристик, то новинка від Honor отримала 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + (2340 x 1 080).

Смартфон працює на чіпсеті Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 до 1,8 ГГц) з графічним процесором Mali-G72 MP12 і стільниковим модемом LTE Category 18. Пристрій надходить в двох конфігураціях пам'яті: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ і 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Ціна Honor Play починається з 1999 юанів (8200 гривень) за варіант з 4 ГБ внутрішньої + 64 ГБ додаткової пам'яті. Модель з 6 + 64 ГБ пам’яті буде коштувати 2399 юанів (9800 гривень).

Xiaomi Black Shark

Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark

Цей довгоочікуваний ігровий смартфон Xiaomi представила у квітні. Однією з головних функцій новинки є система водяного охолодження, завдяки якій телефон практично не нагрівається.

Xiaomi Black Shark оснащений 5,99-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2160 на 1080 пікселів (Full HD +) і співвідношенням сторін 18:9. Також він підтримує технологію HDR, колірного простору DCI-P3 і технологію MEMC для забезпечення плавної картинки.

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Крім того, у смартфоні є флагманський 8-ядерний чіп Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, який доповнений графічним прискорювачем Adreno 630.

Xiaomi Black Shark доступний у таких модифікаціях: 6/8 ГБ оперативної пам'яті та 64/128 ГБ постійної флеш-пам'яті.

Працює пристрій на батареї місткістю 4000 мА.

Присутні тут і аксесуари. Разом із смартфоном представили спеціальний геймпад Game Dock, який одягають на телефон, з’єднання відбувається через Bluetooth. Game Dock має аналоговий стік, тригер і курок. На одному заряді батареї геймпад здатний пропрацювати більше 30 годин, будучи підключеним до телефону по Bluetooth.

Базова модель з 6/64 ГБ пам'яті коштує 480 доларів (12,5 тисяч гривень), а версія 8/128 ГБ пам'яті обійдеться у 560 доларів (14,5 тисяч гривень). Геймпад Game Dock можна буде купити за 29 доларів (750 гривень).

Acer Predator 6

Смартфон для геймерів Acer Predator 6

Цей смартфон презентували ще у 2015 році, але й сьогодні пристрій можна вважати потужним апаратом. Він оснащений 6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1280 × 720 точок. Працює смартфон на надпотужному 10-ядерному чіпі MediaTek. Він має 4 ГБ оперативної пам'яті.

У пристрої є функція тактильного зворотного зв'язку, яка, за задумом виробника, забезпечує такі ж відчуття, як традиційний ігровий контролер. Дизайн смартфону виконаний у традиційному стилі ігрової серії Predator.

Motorola Moto Z2 Play

Motorola Moto Z2 Play з модулем Motorola Gamepad

Остання модель, на яку рекомендуємо звернути увагу геймерам, – Motorola Moto Z2 Play. Смартфон отримав топовий 8-ядерний процесор Snapdragon 626 . Пристрій має 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Окрім того, модель може працювати у парі з геймпадом Motorola Gamepad Mod. З його допомогою ви можете керувати кнопками і джойстиком, а не сенсорним екраном.

Підключення відбувається через стандартний коннектор для модулів Motorola, тому геймпад готовий до використання, як тільки смартфон з ним з'єднується.

При цьому Motorola Gamepad має власний акумулятор на 1035 мАг, тому він не використовує батарею смартфона. На одному заряді геймпад може працювати 8 годин.

Геймпад має невелику вагу, вся конструкція разом із Moto Z2 Play важить 285 грам, тож це не буде перевантажувати руки гравця.

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