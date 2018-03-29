Топ-5 областей України, де їдять найдорожчий борщ

Приготувати борщ коштує найдорожче на Закарпатті, в Києві та області, на Одещині та Херсонщині. А середня ціна продуктового набору для приготування борщу в Україні становить 89,5 гривні.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив ген директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко із посиланням на дані Держстату.

Закарпаття

Аналіз інформації станом на кінець лютого 2018 року показав, що жителі Закарпатської області порівняно з іншими регіонами України готують найдорожчий борщ. Його вартість становить 99 гривень. На Закарпатті найдорожчими є свинина та цибуля, і саме за рахунок м'яса борщ має таку високу ціну. 600 грам свинини на Закарпатті коштує 73,9 гривні, 500 грам картоплі – 3,2 гривні, 500 грам буряків – 3,9 гривні, 300 грам капусти – 1,9 гривні, 200 грам моркви – 1,6 гривні, 200 грам цибулі – 1,4 гривні, а 250 грам сметани – 13,1 гривні.

Читайте також: В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців

Київ

Приготувати борщ у Києві обійдеться у 95 гривень. Усе тому, що у столиці найдорожчі в країні овочі борщового набору, а саме – картопля, буряк, капуста і морква. 600 грам свинини в Києві коштує 68 гривень, 500 грам картоплі – 4,2 гривні, 500 грам буряків – 4,8 гривні, 300 грам капусти – 2 гривні, 200 грам моркви – 1,8 гривні, 200 грам цибулі – 1,3 гривні, 250 грам сметани – 12,9 гривні.

Одеська область

Вартість борщового набору на Одещині становить 94,5 гривні. Так, 600 грам свинини там можна придбати за 69,2 гривні, 500 грам картоплі – 4,1 гривні, 500 грам буряків – 4,3 гривні, 300 грам капусти – 1,8 гривні, 200 грам моркви – 1,6 гривні, 200 грам цибулі – 1,1 гривні, 250 грам сметани – 12,4 гривні.

Київська область

Щоб приготувати борщ на Київщині, доведеться викласти з гаманця 92,7 гривні. Так, 600 грам свинини жителі Київської області купують у середньому за 67,9 гривні, 500 грам картоплі – 3,5 гривні, 500 г буряків – 4,2 гривні, 300 грам капусти – 1,9 гривні, 200 грам моркви – 1,6 гривні, 200 грам цибулі – 1,2 гривні, 250 грам сметани – 12,4 гривні.

Херсонська область

Набір продуктів для борщу на Херсонщині коштує в середньому 92,5 гривні. Так, 600 грам свинини коштує 66,4 гривні, 500 грам картоплі – 3,4 гривні, 500 грам буряків – 4,2 гривні, 300 грам капусти – 1,6 гривні, 200 грам моркви – 1,5 гривні, 200 грам цибулі – 1,1 гривні, 250 грам сметани – 14,3 гривні.