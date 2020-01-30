Топ-6 підприємств, які не виплачують українцям зарплати вчасно
У Мінекономіки визначили 6 підприємств, які є найбільшими боржниками з виплати заробітних плат. Це: Сумське машинобудівне виробниче об’єднання, "Азовзагальмаш", "Енергосталь", "Науковий інститут Квант", Завод імені Макарова та шахта "Краснолиманська".
Про найбільших боржників з оплати праці повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.
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Ми ідентифікували тридцять найбільших боржників заробітних плат серед підприємств. НазвуТоп-6,
– зазначив Милованов.
Шість підприємств, які не виплачують вчасно зарплати:
- Сумське машинобудівне виробниче об’єднання;
- "Азовзагальмаш";
- "Енергосталь";
- "Науковий інститут Квант";
- Завод імені Макарова;
- шахта "Краснолиманська".
За словами міністра економіки, частина з них приватні, а частина – державні.
"У державному підприємстві "Енергосталь" у нас конфлікт з директором. Я його намагаюся звільнити вже кілька місяців і справи вже в судах", – додав Милованов.
Він також анонсував проведення нарад з керівництвом проблемних підприємств. Та зазначив, що на них фірми повинні запропонувати свій план розв’язання проблеми.
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