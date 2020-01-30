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      Топ-6 підприємств, які не виплачують українцям зарплати вчасно

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      Милованов назвав найактивніших боржників із виплати зарплат / 24 канал

      У Мінекономіки визначили 6 підприємств, які є найбільшими боржниками з виплати заробітних плат. Це: Сумське машинобудівне виробниче об’єднання, "Азовзагальмаш", "Енергосталь", "Науковий інститут Квант", Завод імені Макарова та шахта "Краснолиманська".

      Про найбільших боржників з оплати праці повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

      Читайте також: Милованов просить у суспільства дозволити платити високі зарплати держслужбовцям

      Ми ідентифікували тридцять найбільших боржників заробітних плат серед підприємствНазвуТоп-6,
      – зазначив Милованов.

      Шість підприємств, які не виплачують вчасно зарплати:

      • Сумське машинобудівне виробниче об’єднання;
      • "Азовзагальмаш";
      • "Енергосталь";
      • "Науковий інститут Квант";
      • Завод імені Макарова;
      • шахта "Краснолиманська".

      За словами міністра економіки, частина з них приватні, а частина – державні.

      "У державному підприємстві "Енергосталь" у нас конфлікт з директором. Я його намагаюся звільнити вже кілька місяців і справи вже в судах", – додав Милованов. 

      Він також анонсував проведення нарад з керівництвом проблемних підприємств. Та зазначив, що на них фірми повинні запропонувати свій план розв’язання проблеми.

      Зверніть увагу! У Мінекономіки визначили 20 першочергових великих та понад півтисячі малих держпідприємств для приватизації.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Тимофій Милованов – новини Міністерство економічного розвитку і торгівлі Зарплата
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