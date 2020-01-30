Топ-6 підприємств, які не виплачують українцям зарплати вчасно

У Мінекономіки визначили 6 підприємств, які є найбільшими боржниками з виплати заробітних плат. Це: Сумське машинобудівне виробниче об’єднання, "Азовзагальмаш", "Енергосталь", "Науковий інститут Квант", Завод імені Макарова та шахта "Краснолиманська".

Про найбільших боржників з оплати праці повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

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Ми ідентифікували тридцять найбільших боржників заробітних плат серед підприємств. НазвуТоп-6,

– зазначив Милованов.

Шість підприємств, які не виплачують вчасно зарплати:

Сумське машинобудівне виробниче об’єднання;

"Азовзагальмаш";

"Енергосталь";

"Науковий інститут Квант";

Завод імені Макарова;

шахта "Краснолиманська".

За словами міністра економіки, частина з них приватні, а частина – державні.

"У державному підприємстві "Енергосталь" у нас конфлікт з директором. Я його намагаюся звільнити вже кілька місяців і справи вже в судах", – додав Милованов.

Він також анонсував проведення нарад з керівництвом проблемних підприємств. Та зазначив, що на них фірми повинні запропонувати свій план розв’язання проблеми.

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