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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Топ-6 робочих спеціальностей із зарплатою понад 20 тисяч гривень

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      Робітничі професії з гарними заробітками в Україні
      Робітничі професії з гарними заробітками в Україні / 24 канал

      75% наших заробітчан в Польщі, працюючи понаднормово, отримують за місяць близько 2,5 тисячі злотих. Це біля 19 тисяч гривень. Сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua спеціально для 24 каналу порахував, скільки такі фахівці заробляють в Україні. Виявилося, що робітничі професії і в Україні мають попит. Замовники готові платити й регулярно шукають в інтернеті таких фахівців. А їх не вистачає.

      "Майже половина замовлень на "Кабанчику" (понад 1000 на добу) – для домашніх майстрів, малярів, сантехніків, електриків, плиточників тощо. У сезон попит на їхні послуги зашкалює і часто перевищує пропозицію у 2-3 рази", – розповіла Ольга Сорока, маркетолог сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua.

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      Найбільш високооплачувані – фахівці з фасадних робіт

      Висока оплата пов'язана зі складністю і ризиком. Фахівцям з фасадних робіт часто доводиться займатися промисловим альпінізмом. В середньому вони беруть 6 замовлень на місяць і заробляють 66,7 тисяч гривень.

      Більшість замовників хочуть утеплити фасад будівлі по периметру квартири або балкон. Часто шукають майстрів для декоративного оздоблення фасадів, ремонту, монтажу рекламних банерів.

      Найбільший попит – на плиточників, сантехніків та електриків

      В середньому один плиточник заробляє 36,4 тисячі гривень, виконуючи роботу на 7 об'єктах на місяць. Більше платять за кропітку роботу, наприклад, укладання керамограніту та мозаїки. Замовлення з'являються постійно, на різні обсяги та складність роботи.

      Працюючи на себе, електрики заробляють 28 тисяч гривень на місяць. В середньому вони встигають закрити 35 замовлень різної складності: від монтажу проводки по всій квартирі до установки світильників.

      Більшість замовників просять майстра відразу підготувати все необхідне: інструменти, дроти та інші витратні матеріали, які зазвичай оплачуються додатково.

      Для сантехніків робота теж є цілий рік, але сезон впливає на складність завдань. Влітку більше замовлень на монтаж водопровідних труб і заміну радіаторів, а восени та взимку – на встановлення бойлерів. В середньому сантехнік виконує 49 замовлень на місяць і заробляє 26 тисяч гривень.

      Топ-6 робітничих спеціальностей
      Які робітники чимало заробляють

      Фахівці, заробіток яких вищий у сезон ремонтів

      Установники кондиціонерів в середньому заробляють 27,7 тисяч гривень на місяць за виконання 12 замовлень. Але попит безпосередньо залежить від сезону. Наприклад, в червні цього року було рекордне підвищення температури повітря. Бувало, що на "Кабанчику" в день створювали до 470 замовлень на установку та обслуговування кондиціонерів. Через ажіотаж збільшувалася і ціна замовлення.

      Маляри-штукатури в середньому заробляють 22,9 тисяч гривень за 5 замовлень. Найпоширеніші завдання: шпаклівка, штукатурка стін і стель, ремонт віконних відкосів. Залежно від складності роботи та сезонного попиту змінюється й оплата — від 50 до 150 гривень за метр квадратний.

      Майстри з поклейки шпалер в середньому заробляють в місяць 18,5 тисяч гривень за виконання 9 замовлень. Ціна на послуги залежить як від типу шпалер (бамбукові найдорожчі), так і від додаткових робіт, наприклад, ґрунтовки стін. В середньому за 1 об'єкт майстер отримує 2056 гривень.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Статті Ринок праці Гроші Бізнес Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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