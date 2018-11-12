Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?

Чуть меньше двух недель назад появилась первая информация о том, что президент США Дональд Трамп и президент КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились о проведении переговоров в рамках саммита "G-20".

Который пройдет с 30-го ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе, результатом которых может стать заключение торгового мира между двумя странами. Тогда же стало известно и о том, что в Белом доме уже ведется подготовка условий сделки.

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И вот казалось бы, торговая война уже доказала беспомощность Китая против США, и что “худой мир, лучше доброй войны”, но пойдет ли Пекин на встречу Вашингтону, ведь срывы, казалось бы, успешных переговоров для этих двух стран – дело привычное?

На мой взгляд, иного выхода у Китая нет. Ведь две недели назад именно известие о предстоящей встрече остановило падение юаня до критической отметки в 7 юаней за 1 доллар, после которой пикирование могло быть уже не контролируемым.

Кроме того, только за октябрь Народный банк КНР направил 33,93 миллиарда долларов на поддержание национальной валюты, тем самым сократив свои золотовалютные резервы до 3,053 триллиона долларов, что является минимум с апреля 2017-го года. Падение же курса юаня в сентябре попутно перенесло еще дополнительные убытки в размере 17 миллиардов долларов.

Пекин прекрасно помнит как в 2015 году на поддержание экономики ежемесячно тратилось до 100 миллиардов долларов, и тратить, в то время как можно приумножать, вряд ли Поднебесной с руки буквально два года спустя после кризиса финансового мыльного пузыря.

И как в этой ситуации не крути, а все козыря на руках Дональда Трампа, и если Си Цзиньпин готов это принять, то и исход переговоров предрешен.

В противном случае, мы сможем с вами наблюдать неспешный, но уверенный закат столь стремительного рассвета Поднебесной. Что чревато так же и иными последствиями, обычно присущими империям, пытающимся внутренние проблемы подавить ура-патриотическим ажиотажем.

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