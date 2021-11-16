Польські військовослужбовці готувались до відбиття атаки. До пункту пропуску привезли водомет, а над кордоном чергував військовий літак.

До теми Міграційна криза на кордоні Польщі стає напруженішою: Москва готова до підвищення ставок

Біженці чекають на міфічний "автобус із Німеччини", який їм пообіцяла білоруська влада. Звісно, ніякого автобусу не буде. У Німеччині спростували інформацію.

Мігранти хотіли прорвати кордон Польщі

За мігрантами стежать білоруські силовики, які не дають їм змоги повернутись. Білоруські військові незаконно намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні з Польщею, щоб прокласти шлях.

Прикордонники Польщі також повідомили, що мігранти намагались прорвати польський кордон і для цього білоруська влада видала їм газові балончики.

Повний випуск програми "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Також польська сторона повідомляє про регулярні провокації з боку білоруських військових. Міністерство оборони Польщі опублікувало відео, на якому можна почути постріли.

Латвія та Литва засуджує білоруського диктатора

Через скрутну ситуацію на польсько-білоруському кордоні Польща почала обговорювати з Латвією й Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Зауважте! Згідно зі статтею, будь-який член НАТО може вимагати консультацій з іншими союзниками, коли, на думку якоїсь зі сторін, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Також Литва, Латвія та Естонія зробили спільну заяву й звинуватили режим Олександра Лукашенка у "торгівлі людьми". Вони стверджують, що білоруський диктатор використовує мігрантів із країн Близького Сходу у своїх політичних цілях.

Фактично примушуючи країни до порушення європейського законодавства, провокуючи до прориву кордонів ЄС.

Тим часом Європейський Союз розширив санкції проти Білорусі. Зокрема, обмеження торкнуться осіб та організацій, які беруть участь у переміщенні людей до кордону Білорусі та ЄС.

Білорусь відвертає увагу України, – Блінкен

Відповідні дії режиму Білорусі на польському кордоні мають насправді відвернути увагу від факту стягування Росією військ до українського кордону. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі.

Варто прочитати Спецоперацію готували ще навесні, – білоруський журналіст про міграційну кризу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії й України та навіть готовий реагувати на зміни ситуації.

Як повідомляють в Офісі Президента, Росія може дуже швидко сформувати угруповання для наступальних дій. Побоювання Заходу щодо можливої ескалації конфлікту з боку Кремля підтвердила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



Блінкен певен, що Лукашенко відвертає увагу України від Росії / Фото Getty Images

Чергова спецоперація Кремля

Західні партнери України переконані, що теперішня ситуація є значно небезпечнішою ніж та, яка була навесні 2021 року, коли Росія стягувала війська до кордону під приводом навчань. Західні партнери продовжують допомагати. Україна отримала від США близько 80 тонн боєприпасів у межах додаткової безпекової допомоги.

Росія паралельно озброює Білорусь. Кремль постачатиме:

засоби протиповітряної оборони;

винищувачі;

вертольоти.

Також Лукашенко попросив Володимира Путіна надати йому ще більше техніки. Про це мовиться в останньому інтерв'ю білоруського диктатора російським медіа. Він припустив, що на території країни можуть розпочатися військові дії.

Важливо Це може бути збройний аншлюс Білорусі й приєднання до Росії, – військовий експерт

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в областях, які межують із Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації.

Те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні – це просто гуманітарна криза.

Чергова спецоперація Кремля, яку проводять із метою розхитування ситуації в Європі та кордоні України. Українцям варто готуватися до абсолютно різних сценаріїв. Насамперед до найскладніших.