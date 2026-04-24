Місцевих попередили про "найгірший сценарій": Оклахомою пройшовся руйнівний торнадо

У четвер, 23 квітня, сильний торнадо пройшов через місто Енід у штаті Оклахома в США, спричинивши значні руйнування. За даними місцевого шерифа, стихія пошкодила житлові будинки та зачепила авіабазу ВПС США Vance Air Force Base.

Окрім того, постраждали декілька людей. Про наслідки руйнівного торнадо розповіли в The New York Times.

Що відомо про торнадо в Оклахомі?

Національна метеослужба США попереджала про особливо небезпечну ситуацію з можливими сильними й руйнівними торнадо. Пізніше підтвердили, що торнадо пройшов південно-східною частиною Еніда і рухався у бік міста Фермонта.

Головний метеоролог Деймон Лейн у прямому етері відстежував торнадо в Еніді та заявив, що це "найсильніша буря, яку ми бачили в Оклахомі за дуже довгий час". У відео було видно, як шторм набирає сили та залишає після себе зруйновані, зрівняні із землею будинки. Лейн також сказав, що це "найгірший можливий сценарій".

Шериф округу Гарфілд Кори Рінк повідомив, що кілька людей травмувалися на півдні Еніда, але, на щастя, обійшлося без загиблих.

Місцеві медіа зазначали, що торнадо пройшов через житлові райони, аеропорт і території навчальних закладів. Очевидці та журналісти повідомляли про повністю зрівняні із землею будівлі та значні завали уламків.

Після проходження торнадо рятувальники та місцева влада розпочали пошуково-рятувальні роботи, перевіряючи можливі завали.

Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися попереджень через подальшу небезпечну погоду в регіоні.

Цікаво! "Алея торнадо" (Tornado Alley) – це неофіційний термін для позначення регіону в центральних штатах США, де найчастіше виникають смерчі. Вона охоплює територію між Скелястими горами та Аппалачами, включаючи Техас, Оклахому, Канзас, Небраску та Айову, де зіткнення теплого повітря з Мексиканської затоки та холодного з Канади створюють ідеальні умови для потужних штормів.

