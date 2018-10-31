Тортом в обличчя: у ресторані Києва прокоментували інцидент

У київському ресторані Guramma Italiana підтвердили інформацію про те, що офіціант цього закладу запустив тортом клієнтці в обличчя.

Про це повідомляє "УП.Життя" з посиланням на чоловіка, який представився керівником ресторану Валентином.

24 канал повідомляв, що у соцмережах з'явилося відео, як в одному з ресторанів Києва офіціант пожбурив торт в обличчя скандальній відвідувачці, яка разом з подругою неодноразово підвищувала голос на персонал закладу.

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Безпрецедентний випадок, це було хамство з боку гостей, у хлопців не витримали нерви, і ось так вони захищали свою честь. Дівчата побачили, що їх знімають, і пішли,

– пояснив керівник ресторану.

У коментарях під відео думки користувачів соцмереж розділилися. Одні підтримують офіціантів, інші обурюються їхньою поведінкою, а частина припустила, що це міг бути піар самого ресторану.

До слова, саме відео було згодом видалене з Instagram-сторінки хорегорафа Річарда Горна, який першим опублікував цей запис.