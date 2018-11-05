Товариський матч Україна – Туреччина відбудеться в Києві або Анталії, – ЗМІ

Переговори федерацій футболу України та Туреччини щодо товариського матчу ще не завершилися, але, швидше за все, спаринг 20 листопада відбудеться або в українській столиці, або на березі Середземного моря.

За інформацією "Команди №1", товариський матч збірних України і Туреччини з великою часткою ймовірності пройде в Києві або Анталії.

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Ситуація поки залишається в напруженому стані через невизначену позицію тренерського штабу збірної Туреччини, який очолює Мірча Луческу. Раніше передбачалося, що зустріч пройде в Дніпрі.

Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

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