Цього ж дня також святкують іменини всі Катерини, для яких 24 Канал підготував добірку щирих привітань до свята.

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Привітання -зі святом Катерини у віршах

***

З Днем святої Катерини!

Від душі бажаю я,

Щоби вся твоя родина

Найщасливіша була!

А іще — усім здоров’я,

Хай Свята оберіга,

Хай дарує Катерина

Радість на довгі літа!

***

В День Катерини святої

Тобі я побажаю:

Щоб доля щодня дивувала,

Щастя й любов дарувала.

Бажаю частіше радіти

І ніколи не хворіти.

Хай Ангел тебе оберігає,

Від лихого охороняє.



***

З днем святої Катерини

Привітання всі сердечні!

Щоб були ви мов перлини —

Щирі, любі і доречні.

Судженого у коханні,

Щастя й долі у гаданні,

Розквітати у любові,

Наче зорі світанкові!



***

Картинки з днем Катерини

Зі святом Катерини вірші / Колаж 24 Канал



Привітання зі святом Катерини / Колаж 24 Канал

Привітання з Катерини / Колаж 24 Канал

Привітання зі святом Катерини картинки / Колаж 24 Каналу



Також маємо гарні привітання з Днем ангела Катерини до свята.