Привітання зі святом Катерини / Фото Pinterest
24 листопада в Україні відзначають День святої Катерини – християнське свято, присвячене великомучениці Катерині Олександрійській, яку вважають покровителькою дівчат, наречених і щасливого шлюбу. Здавна цього дня незаміжні дівчата ворожили на судженого та просили в святої щасливої долі.
Цього ж дня також святкують іменини всі Катерини, для яких 24 Канал підготував добірку щирих привітань до свята.
Привітання -зі святом Катерини у віршах
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З Днем святої Катерини!
Від душі бажаю я,
Щоби вся твоя родина
Найщасливіша була!
А іще — усім здоров’я,
Хай Свята оберіга,
Хай дарує Катерина
Радість на довгі літа!
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В День Катерини святої
Тобі я побажаю:
Щоб доля щодня дивувала,
Щастя й любов дарувала.
Бажаю частіше радіти
І ніколи не хворіти.
Хай Ангел тебе оберігає,
Від лихого охороняє.
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З днем святої Катерини
Привітання всі сердечні!
Щоб були ви мов перлини —
Щирі, любі і доречні.
Судженого у коханні,
Щастя й долі у гаданні,
Розквітати у любові,
Наче зорі світанкові!
***
Картинки з днем Катерини
Зі святом Катерини вірші / Колаж 24 Канал
Привітання зі святом Катерини / Колаж 24 Канал
Привітання з Катерини / Колаж 24 Канал
Привітання зі святом Катерини картинки / Колаж 24 Каналу
Також маємо гарні привітання з Днем ангела Катерини до свята.
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