"Сі, Путін і Трамп поділять світ" – це не застереження демократичних сил від нової глобальної загрози. Це російська інформаційно-психологічна операція на західні і вітчизняні мізки, за якою сквозить звичайне російське меншовартісне "нєчто" і ідолопоклонство перед США у стилі "американец отведал нашего чебурека!". З усіх трьох цей дискурс потрібен лише Росії. Про це пише Ярослав Божко.

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Чому вони не хочуть ділити світ

Насправді Сі не збирається ділити світ, як і Трамп. Бо ділити – означає сказати, що якісь конкретні зони на світовій мапі не можуть бути під твоїм впливом ніколи. Ця "двіжуха" вигідна лише випередженій майже в усіх галузях технологій та світової економіки Росії, яка хоче, щоб їй "за билиє заслугі" і "как би чєго нє вишло, ми ж і ударить можем". Це вони просять, щоб під них огородили вольєр "по типу колишнього Варшавського договору", в який ніхто не лізтиме. А решта – дуже навіть і хоче лізти.

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Китай прямо зараз нарощує вплив в країнах Балтії, США шукають відмички до дверей Євросоюзу і т. д. Звісно ж, США дивляться і на Кавказ, де хочеться хоч якусь, але крапку на карті азербайджано-вірменських взаємин теж залишити.

Попри "воздуханське" скасування своїх зобовʼ'язань перед союзниками, Трамп завжди агресивно ліз в європейські та будь-які інші справи. І, о диво, навіть в Лукашенкову Білорусь теж зараз намагається пролізти.

Ідея поділу світу на зони впливу – не агресивний тестостероновий імперіалізм минулого століття, а навпаки. Це блеяння стухлих геополітичних пітонів, які просять досі визнавати їх державою, рівною колишньому СРСР за впливом, на що США і КНР ніколи не погодяться остаточно, навіть якщо Трамп дійсно готовий вистрибнути зі штанів, протягуючи Путіну американський "посікунчик" дружби.