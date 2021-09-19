Все дело в том, что в распоряжении изданий CNN и Washington Post оказались первые отрывки из будущей книги журналиста расследователя Боба Вудворда "Опасность". В ней говорится о последних днях президентства Трампа.

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Боб Вудворд уже шокировал американцев своими первыми двумя книгами об американском президенте. Из них мы узнали, например, что Трамп умышленно преуменьшал опасность коронавируса, хотя прекрасно знал о его смертоносности.

Тот же Вудворд первым раскрыл вероятные тайны связи между Трампом и Владимиром Путиным. Но всё же главным расследованием Вудворда стало дело о Вотергейстком скандале, который привел к отставке Ричарда Никсона.

Вудворд раскрывает детали о Трампе

В новой книге Вудворд раскрывает последние дни пребывания Дональда Трампа в Белом доме. Вудворд и соавтор книги Роберт Коста передают сведения о генерале Марке Милли, который уверял, что после разгрома на выборах в 2020 году Трамп, фактически, сошел с ума.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Генерал Марк Милли в тот период думал, что президент стал, цитирую: "Почти безумным, создавая свою собственную альтернативную реальность о бесконечных предвыборных заговорах".



Журналист раскрыл последние дни пребывания Трампа в Белом доме / Фото Associated Press

По словам авторов, Милли предупредил своих коллег из Белого дома о психическом состоянии Трампа и порекомендовал быть на готове, ведь неизвестно, что он может выкинуть.

По сути Трамп маниакально искал повода, чтобы остаться в президентском кресле и ему было плевать насколько его действия могут быть законными.

Например, 11 ноября, через неделю после выборов президента США, Трамп, без согласования американских военных, подписал Меморандум о немедленном выводе американских войск из Сомали и Афганистана. И тут же передал его в Пентагон для исполнения.

Приказы повергли в шок всю военную верхушку США, в том числе и самого Марка Милли. Сразу после получения директивы, он тут же призвал всех высокопоставленных чиновников ехать в Белый дом, чтобы вразумить Трампа.

Только после долгих уговоров и аргументов о том, что это незаконно, Трамп отозвал директиву. Забавно, что по данным Axios, тот самый меморандум о выводе войск Трампу помогли составить:

его телохранитель Джонни Макинти;

подполковник в отставке Дуглас Макгрегор.

То есть те, кто вообще, по логике, никакого отношения к подобным решениям не имеют. Это наталкивает на мысль, что Трамп реально всюду видел теории заговора и не доверял даже самому близкому окружению, например своему личному советнику по нац безопасности Роберту О'брайану.

Но это было только началом. После этой выходки ни генерал Милли, ни остальные высокопоставленные военные США, не могли быть уверены ни в чем. Обеспокоенность Милли была оправдана.

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Данные американской розведки

В книге "Опасность", Вудворд утверждает, что в последние месяцы президентства Трампа, генерал Милли совершил 2 секретных телефонных звонка своему китайскому коллеге генералу Ли Цзы Чэну, чтобы сказать, что Вашингтон не планирует наносить удар по Пекину.

Первый звонок

Ведь из-за неадекватного поведения Трампа, в Китае вдруг начали опасаться реальной военной агрессии со стороны США. Первый звонок Милли совершил еще в конце октября, за 4 дня до выборов президента США.

Тогда, по данным американской разведки, китайцы начали готовится к вероятной атаке США, ведь Трамп:

начал все чаще вести агрессивную риторику против Пекина;

проводил учения в Южно-китайском море.

Более того, Милли даже пообещал китайскому генералу предупредить его, если США реально начнут атаку против Поднебесной.

Второй звонок

Второй звонок китайскому коллеге Милли совершил уже после штурма Капитолия. Важно отметить, что Трамп об этих звонках ничего не знал.

После захвата Капитолия генерал Милли уже убеждал своего китайского коллегу, что США не просто не планируют атаковать Китай, но еще и в том, что не будут применено ядерное оружие и сдерживать от запуска ядерного оружия Трампа Милли таки довелось.



Милли опасался, что Трамп может начать войну / Фото Associated Press

Милли настолько не был уверен в психическом здоровье Трампа, потому созвал старших офицеров для пересмотра процедур запуска ядерного оружия.

Отметим! По процедуре именно президент может отдать окончательный приказ о запуске ядерной боеголовки.

Но Милли взял клятву с каждого офицера в том, что они гарантируют, что не допустят начала ядерной войны без его, то есть Милли, личного присутствия. Проще говоря он призвал офицеров больше верить ему, нежели президенту.

Кроме того Милли не сомневался и в том, что именно Трамп стоит за атакой на Капитолий, и именно из-за этого он призвал офицеров спрятать от Трампа коды доступа к ядерной кнопке.

Милли, реально считал Трампа сумасшедшим, и еще в январе, сразу после атаки на Капитолий, в диалоге с Нэнси Пелоси, подтвердил этот тезис.

Милли может быть главным источником Вудворда

Важно отметить, что Милли остался на посту и при президенте Байдене. Предположительно, именно он и есть главным источником журналиста Вудворда, автора изобличающей книги.

И республиканцы в Конгрессе уже набросились на генерала требуя его отставки. Они обвиняют его в том, что он лез не в свои дела и даже перешел черту дозволенного.

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Уже 28 сентября в Сенате США Марк Милли предстанет перед сенаторами с подробным отчетом о выводе американских войск из Афганистана. Но что-то мне подсказывает, что речь пойдет совсем о другом.

Но, откровения из книги Вудворда опровергают главный тезис Дональда Трампа относительно Афганистана. Ведь он заявляет, что не планировал полностью покидать страну. Хотя материалы книги доказывают обратное.



Трамп хотел использовать хаос / Фото Associated Press

Трамп намеренно пытался использовать хаос на Ближнем Востоке для сохранения своей власти. Но более подробно мы узнаем уже после официального выхода книги "Опасность". Уверен там будет еще много интересного.

Трамп – не главная угроза ядерной войны

Но все же стоит признать, что Трамп был далеко не главной угрозой начала ядерной войны. Северная Корея в очередной раз пугает своих соседей. Пхеньян провел запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Действия Пхеньяна тут же встревожили соседние Японию и Южную Корею, которые сразу начали консультации с союзниками, в частности с США, а Южная Корея даже привела войска в полную боевую готовность.

Ведь поведение КНДР уже переходит все допустимые рамки.

Угроза со стороны Пхеньяна всегда сохранялась в этом регионе, однако использование баллистических ракет прямо противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

Ведь они имеют высокую дальность поражения и прекрасно подходят для комбинации с ядерными боеголовками. А потому действия КНДР подрывают безопасность не только ближайших соседей, но и других стран мира.



Ким Чен Ын увеличил частоту учений / Фото Associated Press

Пхеньян же утверждает, что всего-навсего проводит учения, и по словам высших чиновников, вполне успешно. В последние месяцы, лидер КНДР Ким Чен Ын увеличил частоту учений и продолжил развивать ядерную программу.

Ким испытывает президента Байдена

Например, только несколько дней назад Северная Корея уже проводила подобные испытания крылатой ракеты, которая поразила цель на расстоянии 1500 километров.

Военные эксперты сходятся во мнении, что таким образом Ким испытывает президента США Джо Байдена, пытаясь все же добиться ослабления санкций.

Ведь еще в июне северокорейский лидер заявлял, что он готов как к диалогу так и к конфронтации с США. Ранее, когда Пхеньян проводил ракетные учения, Байден приуменьшил значимость стрельбы ракетами малой дальности со стороны КНДР, ведь они не нарушали резолюцию Совбеза ООН, а потому и жесткого ответа на действия Пхеньяна не последовало.

Однако это, похоже, только увеличило аппетиты северокорейского диктатора и он перешел к открытым, более угрожающим провокациям. В Токио встретились переговорщики по ядерным вопросам из:

США;

Южной Кореи;

Японии.

Они пришли к выводу, что в срочном порядке следует восстановить переговоры о разоружении и возобновить диалог с Пхеньяном.

Напомним! Подобное пытался провернуть всё тот же Дональд Трамп, однако переговоры быстро зашли в тупик.

Китай може сыграть ключевую роль

И здесь ключевую роль может сыграть Китай, который имеет огромное влияние на КНДР. Вот только Пекин, похоже, не собирается помогать в разоружении Северной Кореи.

Китай уже сейчас возмущается американскими противоракетными комплексами, которые размещены в Южной Корее.

Их цель защитится от ракет КНДР, но Пекин утверждает, что мощные радары, установленные в этих системах могут достигать и их территории. А потому это оружие и против них тоже.

Напоминает замкнутый круг

Знаете, все это напоминает замкнутый круг. Южная Корея не может отказаться от американских комплексов из соображений собственной безопасности имея под боком такого соседа как Северная Корея. А Китай не будет склонять КНДР к переговорам, пока эти системы не будут убраны с корейского полуострова.

И в очередной борьбе автократий и демократий, в наибольшей опасности остается именно Южная Корея. Сеул долгие годы ведет гонку вооружений с КНДР и выделяет огромные деньги на развитие собственных ракетных систем и подводных лодок.

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Однако, в отличии от Севера, Южная Корея обязана соблюдать международные правила и резолюции, а потому в этой гонке, Пхеньян со своими безумными провокациями и ядерным потенциалом всегда будет на шаг впереди.

И история показывает, что ни одной администрации президента США не удавалось усмирить обезумевшую диктатуру Ким Чен Ына.