Розбираємося, чому так багато виборців у США стурбовані через зловживання посадовців та чим тамтешнє сприйняття корупції відрізняється від українського. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Корупція – вічний супутник держави

Українці традиційно вважають свою державу корумпованою. Як свідчить нещодавнє опитування КМІС, у відповідь на запитання "Що Вас хвилює найбільше на цей час?" найбільше респондентів (50%) назвали корупцію у владі. Також 72% вважають, що за час широкомасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс.

Звісно, корупція – це надзвичайно негативне явище, тим паче під час великої війни. Втім, її обсяги в уяві пересічного українця часто є перебільшеними. Зокрема тому, що медіа зазвичай максимально прискіпливо висвітлюють будь-які відомості про зловживання посадовців, неважливо, є ці звинувачення обґрунтованими чи ні. Тож у думках суспільства теза про "вони всі крадуть" не лише надійно укорінена, а й регулярно підживлюється.

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Нам варто розуміти, що корупція не є унікально українським явищем. Вона характерна для всіх без винятку країн світу, зокрема для держав Заходу, на які нам постійно радять рівнятися. Відрізняються її форми та масштаби, але завжди працює аксіома: якщо існує держава, що перерозподіляє ресурси через бюрократичний апарат, перемогти корупцію повністю неможливо.

Сенсаційні екзит-поли у США

У контексті нашого розуміння західної корупції цікавими є опитування, що проходили у вигляді екзит-полів під час виборів у США на початку листопада.

90% американських виборців назвали чинник корупції важливим або визначальним щодо свого вибору під час голосування. Це більше, ніж будь-який інший варіант, включно зі станом економіки, інфляцією чи війною проти Ірану. Причому такий вибір був характерний для всіх основних груп виборців за партійними симпатіями: демократів, республіканців та незалежних.

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Поза сумнівом, різні американські виборці могли мати на увазі різні прояви корумпованості чиновників. Республіканці часто говорять про зловживання у штатах, якими керують демократичні губернатори, наприклад, у штаті Міннесота, де тривають гучні розслідування щодо можливого розкрадання коштів.

Втім, основною корупційною темою в Америці завжди є підозри щодо найвищих посадовців на чолі з президентом та його родиною. Два роки тому Трамп і його партія будували свою переможну кампанію на звинуваченнях проти родини Байденів. Зокрема, на підставі оприлюднених файлів з комп'ютера сина президента Гантера, що свідчили про підозрілі фінансові операції родини Байденів.

Криптовалюта, російські олігархи, албанські фламінго

Проте цього разу настала черга родини Трампа. Згідно з даними Forbes, особисті статки президента за 2024 – 2026 роки зросли на 3 мільярди доларів: з 4,3 мільярда до 7,3 мільярда доларів. Ще по кілька сотень мільйонів до своїх активів додали сини Трампа Дональд-молодший та Ерік. Основними джерелами заробітків називають операції з криптоактивами та спільний бізнес з близькосхідними партнерами.

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Як і у випадку з Байденами, звинувачення проти родини Трампа ґрунтуються на "спонуканні" бізнес-партнерів до співпраці в обмін на "доступ" до президента чи його оточення.

Особливо гостро увагу не тільки американського суспільства, а й усього світу привернули дві нещодавні історії. Перша – пишне весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамських островах, за яке заплатив російський олігарх Умар Кремльов. За словами представників Дона-молодшого, росіянин – його особистий друг. Як бачимо, у родині чинного президента не надто перебірливі у виборі російських друзів.

Друга історія, про яку говорили менше, – бізнес Джареда Кушнера в Албанії. Добре знайомий нам "миротворець" і зять президента отримав від тамтешньої влади дозвіл на будівництво розкішного курорту на мільярди доларів у заповідній зоні.

Позаяк албанське суспільство й без того було незадоволене корумпованістю свого уряду, рішення щодо Кушнера спровокувало серію багатотисячних акцій протесту, що отримали назву "Революція фламінго". Громадянські акції почалися там у травні та тривають донині.

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Однак попри наявні факти ми не можемо однозначно стверджувати, що Трамп прямо порушує закони США. Йому закидають конфлікт інтересів, використання службового становища з метою отримання вигоди, навіть хабарництво. Проте поки Трамп перебуває при владі, Міністерство юстиції та генеральний прокурор не вестимуть проти нього розслідувань.

Цим неодмінно займуться демократи, коли на початку січня розпочне роботу нове скликання Конгресу. Більшість в обох палатах законодавчого органу дає можливість опозиційній партії організовувати аналоги наших тимчасових слідчих комісій з викликом причетних осіб фактично на допити. Десятки новообраних конгресменів уже заявили про намір розслідувати підозри в корупції щодо Трампа, Кушнера, Віткоффа, інших пов'язаних з родиною президента осіб.

Різне сприйняття одного явища

Тож для американців, як і для українців, корупція є одним із вагомих чинників медійно-політичного життя. Звісно, є суттєві відмінності у стилі: якщо у нас вона викликає асоціації з кримінальними схемами, розкраданням бюджетних коштів та зловживаннями середньої та нижчої ланок бюрократичного апарату, то у США роблять наголос на збагаченні найвищих посадових осіб та їхніх родин. В уяві американців найбільшою небезпекою є так звана елітарна корупція, де перетинаються інтереси великого капіталу, іноземних держав та виконавчої влади.

Замість висновку скажемо, що корупція є однозначним злом, з яким потрібно боротися усіма можливими способами. Але також важливо розуміти природу цього явища і те, що воно є характерним навіть для медійно розкрученої американської системи з її "надійними" інституціями.