Президент США Дональд Трамп після одужання від коронавірусу назвав свій діагноз "благословенням від Бога". Напередодні лікар політика заявив, що у крові президента виявлені антитіла до COVID-19.

На честь свого одужання Трамп 8 жовтня записав нове відеозвернення до американців та поділився ним на своїй сторінці у твітері.

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Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19 – 24 канал). Це було замаскованим благословенням,

– зізнався президент США.

Після виписки з військово-медичного госпіталґ Трамп вирішив не дотримуватися самоізоляції. Він повернувся до роботи у своєму Овальному кабінеті у Білому домі. За перший робочий день президент США провів декілька інформаційних брифінгів.

Трамп розповів, що вже провів брифінг через ураган Дельта, а також зустрівся з губернаторами Техасу та Луїзіани. Він закликав жителів цих штатів прислухатися до вказівок місцевої влади, щоб бути готовими до удару стихії.

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