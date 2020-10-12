Трамп планує до виборів підписати ядерну угоду з Путіним, – ЗМІ
Американські ЗМІ стверджують, що президент США Дональд Трамп хоче до виборів встигнути підписати угоду з російським лідером Володимиром Путіним. Вона стосуватиметься ядерного озброєння.
Ця угода може стати справжнім сюрпризом навіть для частини керівництва Республіканської партії США й керівництва Білого Дому стверджує видання Axis, яке посилається на власне джерело, близьке до перемовин.
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Як стверджує видання, у телефонних дзвінках Трамп і Путін обговорюють цю угоду вже протягом 6 місяців. Нещодавно вони відправили своїх посланців для більш детального обговорення.
Тут мовиться про зустріч радника з питань національної безпеки Роберта О'Браєна і його російського колеги Микола Патрушев, яка відбулася 2 жовтня в Женеві.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що має принципові пропозиції, які заслуговують на підтримку російської сторони. Підписання угоди може завершитися вже за тиждень після переговорів США й Росії.
Про яку угоду мовиться?
США й Росія давно ведуть перемовини щодо угоди про контроль за ядерним озброєнням. Вона має замінити угоду, яка була підписана ще в 1991 році між США й СРСР і є чинною лише до лютого 2021 року.
Стара угода передбачає рівні ліміти на кількість боєзарядів і засобів їхньої доставки, а також ліміти на вагу балістичних ракет. За час чинності угоди США декілька разів звинувачували Росію в її порушенні.
Втім за майже 30 років з моменту підписання старої угоди світ сильно змінився. Зокрема глобальним гравцем став Китай, тож нині в США розраховують залучити до угоди і його.