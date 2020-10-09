Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп вже 10 жовтня готовий повернутися до публічної діяльності, бо завершив своє лікування від коронавірусу. Лікар президента вважає, що Трамп "дуже добре" відреагував на надане йому лікування.

Цікаво, що 10 жовтня буде лише 10 день з моменту, коли Дональд Трамп оголосив світу свій діагноз. Про те, що Трамп може відновити публічну діяльність повідомив лікар Білого дому Шон Конлі, передає "Радіо Свобода".

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Субота (10 жовтня) буде 10-им днем з моменту встановлення діагнозу в четвер, і, виходячи з діагностики, яку проводила команда, я цілком сподіваюся на те, що президент повернеться до громадської діяльності до того часу,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Трамп сподівається 10 та 11 жовтня провести кілька мітингів. Спершу – у Флориді, а тоді – у Пенсильванії.



Заходи зазвичай відвідують тисячі людей, багато учасників не одягають захисні маски. Тож на публічному заході в американців є високий шанс інфікуватися COVID-19, адже ситуація з поширенням інфекції у США досі несприятлива.

Коронавірус у глави Білого дому та його дружини виявили 1 жовтня. Надвечір цього ж дня Трампа відправили до лікарні, де він пробув 5 днів. Американські ЗМІ писали, що після повернення Трампа з лікарні Білий дім перетворився на розсадник вірусного зараження. Про те, скільки коштувало лікування Трампа від коронавірусу читайте у матеріалі 24 каналу.