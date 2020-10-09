Представники демократів у американському Конгресі готують законопроєкт про формування спеціальної комісії. Вона має оцінити фізичний та психічний стан здоров'я Дональда Трампа. Це дасть можливість зрозуміти, чи може президент виконувати свої обов’язки, чи його потрібно відсторонити. Американський лідер вже відреагував на таку ініціативу.

Трампа намагаються усунути з посади

Над формуванням комісії працюють спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі та конгресмен-демократ Джеймі Раскін, повідомляє The Guardian.

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На підставі результатів перевірки комісії Конгрес повинен зробити висновок про те, чи можна відсторонювати Дональда Трампа з посади у зв'язку з нездатністю виконувати обов'язки.

Таке право Конгрес має відповідно до 25-ої поправки до конституції. Вона дозволяє усувати президента від посади, якщо більшість членів кабінету і віцепрезидент вважають його нездатним виконувати свої обов'язки.

Пропозицію про створення комісії внесуть 9 жовтня. В офісі спікера Палати зазначають, що висновки комісії "допоможуть забезпечити ефективне і безперервне керівництво на найвищому посту у виконавчій гілці влади".

Пелосі висловила занепокоєння, що Трамп, який лікується від коронавірусу, "відмежувався від реальності".

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Як на це відреагував Трамп

У відповідь на ініціативу демократів Трамп у твіттері назвав Пелосі "божевільною Ненсі", яку саму треба взяти під спостереження.

Що про його стан кажуть лікарі

До слова, лікар глави держави Шон Конлі вважає, що президент може вже 10 жовтня повернутися до повноцінної роботи, зокрема й до публічної діяльності.

У меморандумі лікаря про стан здоров'я Трампа йдеться, що президент завершив курс лікування від коронавірусу, його стан залишався стабільним з моменту повернення в Білий дім.

Конлі також додав, що Трамп відреагував на курс лікування "надзвичайно позитивно".

Зверніть увагу! 2 жовтня Трамп заявив, що разом із дружиною Меланією підхопив коронавірус. Згодом подружжя госпіталізували до військово-медичного госпіталю. Під час лікування президент залишався на зв'язку та повідомляв про перебіг хвороби у твіттері.