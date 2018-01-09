Трамп буде балотуватися на наступних президентських виборах у США, – Білий дім

Дональд Трамп "абсолютно точно" братиме участь в наступних президентських виборах в США, які відбудуться у 2020 році.

З такою заявою виступив заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі під час брифінгу у понеділок, 8 січня. Про це повідомляється на офіційному сайті адміністрації Президента США.

"Абсолютно точно, він збирається знову балотуватися в президенти", – сказав Гідлі, відповідаючи на питання журналістів.

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При цьому речник заявив, що іншим кандидатам, які захочуть взяти участь у виборах, доведеться зіткнутися з суперником, який домігся "рекордних досягнень в рекордний час". Як приклад цього Гідлі навів "процвітаючу економіку, створення робочих місць, історичне скорочення податків та податкову реформу, зростання зарплат".

Серед досягнень Трампа Гідлі також вказав "абсолютне знищення ІД в Іраку та Сирії".

До слова, Трампа допитають у справі про "російське втручання" у президентські вибори у США