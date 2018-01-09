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Трампа допитають у справі про "російське втручання" у президентські вибори у США

05:35, сьогодні 145 Читать новость на русском
Дональд Трамп повинен дати свідчення спецпрокурору
Дональд Трамп повинен дати свідчення спецпрокурору

Офіс спецпрокурора США по Росії Роберта Мюллера наполягає на свідченнях президента США Дональда Трампа в рамках розслідування про російське втручання у вибори в 2016 році.

Про це повідомляють NBC таThe Washington Post з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

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Про плани співбесіди з Трампом Мюллер оголосив на грудневій зустрічі з його адвокатами Джоном Даудом і Джеєм Секулоу, зазначає The Washington Post. На ній також був присутній заступник Мюллера Джеймс Куорлес.

Ні в офісі спецпрокурора, ні в Білому домі ситуацію не коментують. За словами джерела в оточенні Трампа, він може відповісти на частину питань в найближчі кілька тижнів.

Сам Трамп готовий давати свідчення, вважаючи, що це покладе край дискусії про російське втручання. Однак команда юристів Білого дому наполягає на уточненні параметрів співбесіди: місце, час і форматі. Представники Трампа вимагають конкретизації правових підстав для допиту президента, а також підтвердження того, що офіс спецпрокурора не може отримати важливу для слідства інформацію іншим чином.

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Також юристи Білого дому хотіли б знати, чи буде проводити інтерв'ю сам Мюллер, де саме це може статися, скільки часу займе і які будуть приблизні теми бесіди.

За даними NBC, команда адвокатів шукає можливості уникнути прямого допиту Трампа. Ця тема почала обговорюватися незабаром після пред'явлення звинувачень по "російській справі" екс-керівнику виборчого штабу Трампа Полу Манафорту і його заступнику Ріку Гейтсу ще в жовтні 2017 року. Обговорюються, зокрема, такі можливості як свідчення Трампа під присягою про відсутність з його боку правопорушень, або дача ним письмових свідчень, як це зробив президент Рональд Рейган в рамках розслідування щодо Ірану.

До слова, Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США.

Теги: США Новини політики Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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