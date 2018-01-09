Трампа допитають у справі про "російське втручання" у президентські вибори у США

Офіс спецпрокурора США по Росії Роберта Мюллера наполягає на свідченнях президента США Дональда Трампа в рамках розслідування про російське втручання у вибори в 2016 році.

Про це повідомляють NBC таThe Washington Post з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

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Про плани співбесіди з Трампом Мюллер оголосив на грудневій зустрічі з його адвокатами Джоном Даудом і Джеєм Секулоу, зазначає The Washington Post. На ній також був присутній заступник Мюллера Джеймс Куорлес.

Ні в офісі спецпрокурора, ні в Білому домі ситуацію не коментують. За словами джерела в оточенні Трампа, він може відповісти на частину питань в найближчі кілька тижнів.

Сам Трамп готовий давати свідчення, вважаючи, що це покладе край дискусії про російське втручання. Однак команда юристів Білого дому наполягає на уточненні параметрів співбесіди: місце, час і форматі. Представники Трампа вимагають конкретизації правових підстав для допиту президента, а також підтвердження того, що офіс спецпрокурора не може отримати важливу для слідства інформацію іншим чином.

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Також юристи Білого дому хотіли б знати, чи буде проводити інтерв'ю сам Мюллер, де саме це може статися, скільки часу займе і які будуть приблизні теми бесіди.

За даними NBC, команда адвокатів шукає можливості уникнути прямого допиту Трампа. Ця тема почала обговорюватися незабаром після пред'явлення звинувачень по "російській справі" екс-керівнику виборчого штабу Трампа Полу Манафорту і його заступнику Ріку Гейтсу ще в жовтні 2017 року. Обговорюються, зокрема, такі можливості як свідчення Трампа під присягою про відсутність з його боку правопорушень, або дача ним письмових свідчень, як це зробив президент Рональд Рейган в рамках розслідування щодо Ірану.

До слова, Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США.