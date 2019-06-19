Трамп іде в президенти: він офіційно оголосив, що починає передвиборну кампанію

Дональд Трамп буде брати участь у президентських виборах у США 2020 року. У вівторок ввечері, 18 червня, він офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії.

Дональд Трамп оголосив початок кампанії, відкриваючи багатотисячний мітинг прихильників в Орландо, штат Флорида. Про це повідомив "Голос Америки".

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Разом з президентом на мітингу були перша леді Меланія Трамп, віце-президент США Майк Пенс та інші представники адміністрації. Також до Орландо прибули сенатори Рік Скотт і Марко Рубіо, що представляють Флориду, сенатор Ліндсі Грем і директор Білого дому з комунікацій в соцмережах Ден Скавіно.

Я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію по боротьбі за президентське крісло,

– сказав Трамп, починаючи мітинг.

У ЗМІ вважають, що саме у Флориді трапилася ця подія не випадково. З усіх штатів, де переміг Трамп у 2016, перевага над Клінтон у Флориді була найбільш значною – у понад мільйон голосів.

Цікаво, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якщо його не оберуть на другий термін у 2020 році, то на Сполучені Штати очікує крах.