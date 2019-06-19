08:25
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Трамп іде в президенти: він офіційно оголосив, що починає передвиборну кампанію

      90 Читать новость на русском
      Трамп хоче керувати США і другий термін
      Трамп хоче керувати США і другий термін / minval.az

      Дональд Трамп буде брати участь у президентських виборах у США 2020 року. У вівторок ввечері, 18 червня, він офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії.

      Дональд Трамп оголосив початок кампанії, відкриваючи багатотисячний мітинг прихильників в Орландо, штат Флорида. Про це повідомив "Голос Америки".

      Читайте також: У США розпочнуть масову депортацію нелегальних мігрантів за вказівкою Трампа

      Разом з президентом на мітингу були перша леді Меланія Трамп, віце-президент США Майк Пенс та інші представники адміністрації. Також до Орландо прибули сенатори Рік Скотт і Марко Рубіо, що представляють Флориду, сенатор Ліндсі Грем і директор Білого дому з комунікацій в соцмережах Ден Скавіно.

      Я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію по боротьбі за президентське крісло,
      – сказав Трамп, починаючи мітинг.

      У ЗМІ вважають, що саме у Флориді трапилася ця подія не випадково. З усіх штатів, де переміг Трамп у 2016, перевага над Клінтон у Флориді була найбільш значною – у понад мільйон голосів.

      Цікаво, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якщо його не оберуть на другий термін у 2020 році, то на Сполучені Штати очікує крах.

      blog_ava
      Гороскоп на 19 червня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1158
      Теги: Новини США Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      сьогодні , 08:15 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      2949
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      18 червня , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 826
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      18 червня , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2437
      "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      18 червня , 20:35 "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      Світлана Попова 801
      Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      18 червня , 19:02 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      Яніна Ткачук 1207
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук