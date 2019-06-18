У США розпочнуть масову депортацію нелегальних мігрантів за вказівкою Трампа

З наступного тижня у Сполучених Штатах стартують перші депортації нелегальних мігрантів. Боротьба з мігрантами була однією з передвиборчих обіцянок американського президента Дональда Трампа.

Він зазначив, що завдяки діями імміграційної і митної поліції "біженці будуть вислані так само швидко, як вони з’явилися у США".

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"Поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли до Сполучених Штатів. Їх вишлють так швидко, як вони тут опинились. Мексика, використовуючи свої сильні імміграційні закони, робить дуже хорошу роботу, щоб зупинити людей задовго до того, як вони дістануться до нашого Південного кордону", – написав Трамп.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р.

У всіх міграційних проблемах Трамп звинувачує Демократичну партію США, які не хочуть голосувати за законопроекти, які запроваджують жорстку міграційну політику, як то будівництво стіни на кордоні з Мексикою абощо.

Міграційний сплеск на кордоні США та Мексики: що відомо?Лише у травні правоохоронці США затримали понад 130 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років. Із 132 887 затриманих осіб – 84 542 були особи, які подорожували сім'ями. Ще 11 507 – це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми. Кількість затримань у травні загалом зросла на 34 відсотки у порівнянні з квітнем.



Мексика вже пообіцяла відправити близько 6 тисяч військовослужбовців Національної гвардії на свій південний кордон з Гватемалою. Таким чином країна намагається припинити потік центральноамериканських мігрантів, які подорожують до південного кордону США. В останні місяці це призвела до різкого сплеску незаконного перетину кордону.



8 червня Сполучені Штати уклали угоду з Мексикою стосовно обмеження кількості мігрантів, які потрапляють до США з Мексики. Внаслідок цього Трамп призупинив заплановане введення мит.