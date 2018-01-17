Трамп "наїхав" на Росію через КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія взагалі не допомагає Америці у напруженій ситуації з Північною Кореєю.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

"Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю. У тому, з чим Китай нам допомагає, Росія псує", – зазначив президент Дональд Трамп.

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Він додав, що в обхід на накладені на КНДР міжнародні санкції щодо поставок Москва допомагає Північній Кореї з паливом.

Окрім того, КНДР "з кожним днем стає більш здатним направити ракети на США". Також американський президент поставив під сумнів можливі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, хоча раніше він анонсував таку можливість.

Як відомо, у 2017 році Китай і Росія в Радбезі ООН підписали резолюцію щодо запровадження санкцій проти Північної Кореї.