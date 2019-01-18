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      Трамп скасував поїздку делегації США в Давос

      97 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації на Всесвітній економічний форум в Давосі через тривалу бюджетну кризу.

      Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс у своєму Twitter.

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      Через те, що 800 тисяч американських робітників не отримують зарплати, а також для того, щоб забезпечити роботу своєї команди на належному рівні, президент Трамп скасував поїздку своєї делегації на Всесвітній економічний форум в Давосі в Швейцарії,
      – йдеться у повідомленні.

      Спочатку передбачалося, що делегацію США на Всесвітній економічний форум очолить сам Трамп. Проте 10 січня він написав у Twitter, що скасує цей візит через суперечки щодо посилення контролю над американо-мексиканським кордоном між Білим домом і Конгресом США.

      Пізніше двоє представників американської адміністрації заявили про те, що делегацію очолять міністр фінансів Стівен Мнучін і держсекретар США Майкл Помпео. До складу її також повинні були увійти міністр торгівлі Уілбур Росс, представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер і заступник керівника апарату Білого дому з політичних питань Кріс Лідделл.

       

      Теги: Новини політики Давос Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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