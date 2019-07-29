Трамп відреагував на "безглуздий вчинок Макрона" щодо оподаткування компаній зі США

Будуть "серйозні заходи у відповідь" – так заявив президент США Дональд Трамп щодо рішення французького президента Емануеля Макрона запровадити новий податок на цифрові послуги. Адже цей податок зачіпає американських IT-гігантів.

"Якщо хтось і обкладатиме їх податками, то це буде їхня рідна країна – США", – написав Дональд Трамп у своєму Twitter.

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Такою була реакція американського лідера на рішення Франції від 25 липня. Тоді Еммануель Макрон підписав закон, що обкладає податком у 3% виручку IT-гігантів. До переліку таких входять і американські компанії Facebook Inc. та Amazon.com Inc.

Ми оголосимо найближчим часом про серйозні заходи у відповідь на безглуздий вчинок Макрона,

– пообіцяв Трамп.

Новий французький податок діє для компаній із загальною виручкою у понад 750 мільйонів євро та виручкою від цифрових послуг у Франції у 25 мільйонів євро. Тож він стосуватиметься близько трьох десятків компаній, основна частина яких – американські.

До слова, Дональд Трамп дійсно уважно ставиться до усіх податків, не лише французьких. Наприклад, з травня 2019 року почали діяти підвищені до 25% мита США на китайські товари у майже 6 тисячах категорій загальною вартістю у понад 200 мільярдів доларів. Щоправда, у Китаї кажуть, що через торгову війну зі США їх темпи приросту ВВП впали лише на 0,4%.