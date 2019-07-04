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      Трамп закликав Іран бути обережнішими із погрозами перевищити ліміт запасів збагаченого урану

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Іранській владі слід бути обережнішою з погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій (СПВД) щодо іранської ядерної програми.

      Таке повідомлення американський президент Дональд Трамп опублікував у середу в своєму Twitter.

      Читайте також: Європа та США закликали Іран припинити збагачення урану

      Іранський президент Хасан Роухані заявив раніше у середу, що Тегеран йде на скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій за іранською ядерною програмою заради її збереження. Трамп наголосив, що якщо Іран не піде на скорочення своїх зобов'язань, то ядерна угода припинить існування.

      Роухані підтвердив, що після 7 липня Іран повернеться до первинного плану щодо модернізації атомного реактора в Араку.

      Іран, будь обережний з погрозами. Вони можуть вдарити по вам так, як не били ні по кому раніше,
      – написав Трамп

      8 травня 2019 року Роухані заявив, що Тегеран призупиняє частина зобов'язань в рамках ядерної угоди і надає іншим учасникам два місяці на те, щоб повернутися до її виконання. Цей термін закінчується 7 липня. За версією іранської сторони, учасники угоди, перш за все європейці, не в повній мірі виконують свої зобов'язання в економічній частині Угоди, тому угода в її нинішньому вигляді не має сенсу.

      У понеділок агентство Tasnim з посиланням на свої джерела повідомило, що Іран продовжить скорочувати виконання своїх зобов'язань в рамках СВПД після 7 липня, незважаючи на запуск європейцями міжбанківського механізму INSTEX.

      Президент США заявив, що влада Ірану "грає з вогнем", коли стало відомо, що країна перевищила ліміт зберігання збагаченого фториду урану на більш ніж 300 кілограм, який був встановлений СВПД. Інформацію про те, що іранські запаси збагаченого урану перевищили встановлені ядерною угодою ліміти підтвердив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, а також Міжнародне агентство з атомної енергії.

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      Теги: Новини політики Новини США Іран Дональд Трамп Ядерна безпека
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