Трамп заветував резолюцію Конгресу про блокування продажу зброї Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу, які повинні були заборонити продаж зброї до Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів.

Інформаційна агенція "Інтерфакс-України" повідомляє, що на думку Трампа ці резолюції здатні послабити глобальну конкурентоспроможність Америки і нанести шкоди важливим відносинам союзникам та партнерам США.

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Замість того щоб витрачати час і ресурси на такі резолюції, я закликаю Конгрес направити свої зусилля на підтримку нашої роботи з досягнення миру шляхом врегулювання конфлікту в Ємені за допомогою переговорів,

– написав Трамп у своєму Twitter.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл повідомив про вето президента верхній палаті Конгресу і призначив голосування по ньому до 2 серпня.

Очікується, що Конгрес не матиме більшості у дві третини, необхідного для подолання президентського вето.



Це вже третій раз, коли Трамп використовував своє право вето.

Про що йде мова

У травні держсекретар США Майк Помпео, посилаючись на погрози з боку Ірану, доручив Держдепу здійснити продаж зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії без звичайного 30-денного періоду розгляду в Конгресі. Цей крок розлютив законодавців, які звинуватили адміністрацію Трампа в спробі обійти Конгрес.

20 червня Сенат, попри контроль Республіканською партією, проголосував за резолюцію, яка блокує ці продажі.

В середині липня резолюції підтримали у Палаті представників США. Після чого законопроект надійшов на підпис президенту.

Ініціатива щодо блокування цих збройових угод демонструє зростаюче розчарування американських законодавців американо-саудівськими відносинами, які зіпсувалися у зв'язку з участю Саудівської Аравії в багаторічній громадянській війні в Ємені та після вбивства журналіста видання The Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018 році.