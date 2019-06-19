03:50
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Трамп змінив виконувача обов'язків міністра оборони США

      1
      Пентагон
      Пентагон / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. Він зауважив, що Патрік Шанахан, який до цього моменту обіймав посаду в.о. керівника Пентагону, вирішив "присвятити більше часу сім'ї".

      Принаймні саме так Дональд Трамп написав у своєму Twitter коментуючи рішення замінити главу оборонного відомства. Він подякував Шанахану за його роботу.

      Важливо! Пентагон планує виділити Україні 250 мільйонів доларів на оборону та безпеку

      Патрік Шанахан виконав прекрасну роботу, але вирішив не проходити процес затвердження на посаді міністра та присвятити більше часу сім'ї,
      – написав Трамп.

      У наступному повідомленні президент США оголосив про нове призначення.

      Новий в. о. міністра оборони Марк Еспер досі обіймав посаду міністра сухопутних сил США. За словами президента, він особисто знає Еспера і впевнений, що той відмінно впорається з роботою.

      У грудні 2018 року Трамп вирішив вивести війська з Сирії. Після цього міністр оборони Джеймс Меттіс, який працював в команді Трампа з моменту його обрання в 2016 році, подав у відставку. Меттіс був відставним генералом морської піхоти і спочатку вважався найбільш імовірною кандидатурою на пост глави Пентагону при Трампі. Він служив у Перській затоці, Афганістані та Іраку, а також отримав прізвисько "скажений пес" за непримиренне ставлення до ісламських екстремістів.

      23 грудня Трамп призначив в. о. глави Пентагону Патрика Шанахана, який до цього був заступником міністра оборони США.

      blog_ava
      Береги Японії сколихнув землетрус, а згодом накрило цунамі: фото, відео
      18 червня
      2873
      Теги: Новини політики Пентагон Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      18 червня , 22:46 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      1886
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      18 червня , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 614
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      18 червня , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2379
      "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      18 червня , 20:35 "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      Світлана Попова 721
      Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      18 червня , 19:02 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      Яніна Ткачук 1000
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук