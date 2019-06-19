Трамп змінив виконувача обов'язків міністра оборони США

Президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. Він зауважив, що Патрік Шанахан, який до цього моменту обіймав посаду в.о. керівника Пентагону, вирішив "присвятити більше часу сім'ї".

Принаймні саме так Дональд Трамп написав у своєму Twitter коментуючи рішення замінити главу оборонного відомства. Він подякував Шанахану за його роботу.

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Патрік Шанахан виконав прекрасну роботу, але вирішив не проходити процес затвердження на посаді міністра та присвятити більше часу сім'ї,

– написав Трамп.

У наступному повідомленні президент США оголосив про нове призначення.

Новий в. о. міністра оборони Марк Еспер досі обіймав посаду міністра сухопутних сил США. За словами президента, він особисто знає Еспера і впевнений, що той відмінно впорається з роботою.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р.

У грудні 2018 року Трамп вирішив вивести війська з Сирії. Після цього міністр оборони Джеймс Меттіс, який працював в команді Трампа з моменту його обрання в 2016 році, подав у відставку. Меттіс був відставним генералом морської піхоти і спочатку вважався найбільш імовірною кандидатурою на пост глави Пентагону при Трампі. Він служив у Перській затоці, Афганістані та Іраку, а також отримав прізвисько "скажений пес" за непримиренне ставлення до ісламських екстремістів.

23 грудня Трамп призначив в. о. глави Пентагону Патрика Шанахана, який до цього був заступником міністра оборони США.