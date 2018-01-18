Трамп знову зробив люту заяву про Мексику

У четвер, 18 січня, президент США Дональд Трамп укотре відзначився гучною та лютою заявою про Мексику. Цю державу американський лідер назвав "найнебезпечнішою країною у світі".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Нам потрібна стіна заради безпеки нашої країни. Нам потрібна стіна, щоб зупинити масовий приплив наркотиків з Мексики, яка зараз вважається найнебезпечнішою країною світу", - написав Трамп. Якщо немає стіни – немає угоди", – мовиться у повідомленні президента США.

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Трамп назвав Мексику "найнебезпечнішою країною у світі"