В адміністрації Дональда Трампа вщент розкритикували законопроєкт Верховної Ради України про локалізацію. США звинуватили українських депутатів у брехні.

В адміністрації Трампа наголосили, що посилання в українському законопроєкті на нібито схожі правила США є неправдою. Про це американські чиновники зазначили у листі, надісланому голові профільного комітету ВРУ, інформує "Європейська правда".

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Що змінює законопроєкт "Про локалізацію" Проєкт зареєстрували в Раді 25 червня. Він змінює правила держзакупівель у галузі машинобудування.

Автори посилаються на 2 американські закони, які зобов'язують держкомпанії США купувати американські товари.

Депутати пропонують допускати до участі в публічних закупівлях іноземну продукцію тільки у разі, якщо ступінь локалізації її виробництва в Україні перевищує або дорівнює визначеному значенню.

Чому в адміністрації Трампа розкритикували законопроєкт

У листі зазначили, що американські законопроєкти Buy American Act та American Recovery and Reinvestment Act справді створюють переваги для товарів, вироблених у США або у будь-якій державі Світової організації торгівлі. Однак за умовами СОТ, Штати мають надавати іноземним компаніям право на держзакупівлі у своїй державі. Це також стосується і українських компаній.

США гарантують українським компаніям, товарам та послугам рівний до американських доступ до державних закупівель. Тому законопроєкт про локалізацію порушує зобов’язання України не лише в межах Угоди про асоціацію з ЄС, а й СОТ. В Адміністрації Трампа зауважили, що не варто забувати про принципи лібералізації ринку.