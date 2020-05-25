Транспортний колапс у Києві: де найбільше ускладнений рух
У Києві 25 травня запустили громадський транспорт та метрополітен. Вранці столицю скували великі затори на дорогах, особливо поблизу станцій метро. Найскладніша ситуація на Троєщині: жителі масиву заблоковані у своєму районі.
Більшість заторів сформувалися поблизу станцій метро, свідчать дані Google Maps.
Зверніть увагу Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину
Ситуація біля станцій метро
- У Києві затори поблизу станцій метрополітену: "Контрактова площа", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Театральна","Олімпійська", "Кловська", "Поштова площа" та "Арсенальна".
- Також ускладнений рух біля метро "Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Печерська".
- Затори є біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" і Житомирська".
- На лівому березі важко проїхати поблизу станцій метро "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".
Затори на вулицях Києва
- Суттєві затори паралізували бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотський.
- Важко проїхати й по вулиці Набережно-Хрещатицька, а також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набережному шосе.
- У сторону правого берега Києва у заторах стоять мости: Північний, Патона та Південний, а також Дарницький і міст Метро.
Ускладнений рух на вулицях Києва: дивіться карту
Ситуація на Троєщині
Жителі масиву Троєщина заблоковані у своєму районі. Вони навіть не можуть доїхати до метрополітену.
Ситуацію спровокувало те, що після запуску наземного транспорту на дороги виїхав й особистий транспорт. Крім того, ремонтують Північний міст. Тому усім водіям на дорогах не вистачає місця.
Що відомо про послаблення карантину у Києві
- У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен.
- На станціях встановили спеціальну розмітку, яка нагадує про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.
- Користувачів впускають у підземку лише у засобах індивідуального захисту, зокрема у масках.
- У перший день відновлення роботи послугами метро користуються не багато пасажирів.