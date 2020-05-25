Транспортний колапс у Києві: де найбільше ускладнений рух

У Києві 25 травня запустили громадський транспорт та метрополітен. Вранці столицю скували великі затори на дорогах, особливо поблизу станцій метро. Найскладніша ситуація на Троєщині: жителі масиву заблоковані у своєму районі.

Більшість заторів сформувалися поблизу станцій метро, свідчать дані Google Maps.

Зверніть увагу Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину

Ситуація біля станцій метро

У Києві затори поблизу станцій метрополітену: "Контрактова площа", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Театральна","Олімпійська", "Кловська", "Поштова площа" та "Арсенальна".

"Контрактова площа", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Театральна","Олімпійська", "Кловська", "Поштова площа" та "Арсенальна". Також ускладнений рух біля метро "Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Печерська".

Затори є біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" і Житомирська".

На лівому березі важко проїхати поблизу станцій метро "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".

Затори на вулицях Києва

Суттєві затори паралізували бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотський.

Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотський. Важко проїхати й по вулиці Набережно-Хрещатицька, а також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набережному шосе.

Набережно-Хрещатицька, а також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набережному шосе. У сторону правого берега Києва у заторах стоять мости: Північний, Патона та Південний, а також Дарницький і міст Метро.

Ускладнений рух на вулицях Києва: дивіться карту

Ситуація на Троєщині

Жителі масиву Троєщина заблоковані у своєму районі. Вони навіть не можуть доїхати до метрополітену.

Ситуацію спровокувало те, що після запуску наземного транспорту на дороги виїхав й особистий транспорт. Крім того, ремонтують Північний міст. Тому усім водіям на дорогах не вистачає місця.

Що відомо про послаблення карантину у Києві