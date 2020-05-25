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Транспортний колапс у Києві: де найбільше ускладнений рух

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Затори у Києві 25 травня 2020: карта пробок у столиці
Затори у Києві 25 травня / prm.ua

У Києві 25 травня запустили громадський транспорт та метрополітен. Вранці столицю скували великі затори на дорогах, особливо поблизу станцій метро. Найскладніша ситуація на Троєщині: жителі масиву заблоковані у своєму районі.

Більшість заторів сформувалися поблизу станцій метро, свідчать дані Google Maps.

Зверніть увагу Як працюватиме метро в Києві в умовах карантину

Ситуація біля станцій метро

  • У Києві затори поблизу станцій метрополітену: "Контрактова площа", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Театральна","Олімпійська", "Кловська", "Поштова площа" та "Арсенальна".
  • Також ускладнений рух біля метро "Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Печерська".
  • Затори є біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" і Житомирська".
  • На лівому березі важко проїхати поблизу станцій метро "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".

Затори на вулицях Києва

  • Суттєві затори паралізували бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотський.
  • Важко проїхати й по вулиці Набережно-Хрещатицька, а також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набережному шосе.
  • У сторону правого берега Києва у заторах стоять мости: Північний, Патона та Південний, а також Дарницький і міст Метро.

Ускладнений рух на вулицях Києва: дивіться карту

Затори на вулицях Києва

Ситуація на Троєщині

Жителі масиву Троєщина заблоковані у своєму районі. Вони навіть не можуть доїхати до метрополітену.
Ситуацію спровокувало те, що після запуску наземного транспорту на дороги виїхав й особистий транспорт. Крім того, ремонтують Північний міст. Тому усім водіям на дорогах не вистачає місця.

Що відомо про послаблення карантину у Києві

  • У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен.
  • На станціях встановили спеціальну розмітку, яка нагадує про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.
  • Користувачів впускають у підземку лише у засобах індивідуального захисту, зокрема у масках.
  • У перший день відновлення роботи послугами метро користуються не багато пасажирів.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Транспорт Новини Києва Новини України
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