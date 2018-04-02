Траса з Києва до Харкова перетворилася на річку: приголомшливі відео

Автомобільну дорогу з Києва до Харкова залило водою – річка вийшла з берегів, тож на 177 кілометрі траси одна смуга повністю затоплена.

Про це повідомляють у спільноті "Київ оперативний" на Facebook.

"Аква-траса "Київ – Харків", – підписали відео у спільноті.

Читайте також: Штормове попередження оголосили в низці областей України: карта

Спеціально для тих, хто зібрався їхати по трасі "Київ – Харків". Будьте обережні в районі 177-го кілометра. В деяких місцях без позашляховика і купального костюма не обійтися,

– зазначили в мережі.

Траса з Києва до Харкова перетворилася на річку – відео

Додамо, на Сумщині серйозно підтопило частину Охтирки. Працівники поліції разом з рятувальниками збирають з підтоплених осель людей, хто не зміг самостійно покинути район лиха.