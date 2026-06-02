Травень все змінив: у бригаді “Рубіж” повідомили про успіхи на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту, де російські війська щодня намагаються прорвати українську оборону. Попри постійний тиск і велику кількість штурмів, останні місяці принесли для окупантів зовсім не ті результати, на які вони розраховували.

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в ефірі 24 Каналу розповів, що травень став показовим для цього напрямку. За його словами, саме тоді стало видно, що російський наступ починає втрачати ефективність, а Сили оборони України перехоплюють ініціативу на окремих ділянках.

Чому травень став невдалим для росіян

Покровський напрямок уже понад десять місяців залишається одним із головних напрямків російських атак. Лише за останню добу окупанти здійснили 56 штурмових спроб у районах Білицького, Родинського, Котлиного, Удачного та інших населених пунктів. Жодна з них не дала результату.

На Покровському напрямку бригада тримає оборону вже більше 10 місяців. Він як був, так і залишається найгарячішим,

– зазначив Борисенко.

Остання доба також показала, що російські штурми не дають окупантам просування без втрат. Під час цих атак ворог втратив понад 30 військових загиблими, близько 20 пораненими, а також гармату, мотоцикл і 6 одиниць спеціальної техніки. Українська ППО за цей час знищила понад 200 БПЛА різних типів.

Противник і далі намагається застосовувати тактику повзучого наступу малими піхотними групами. Намагається просочуватись між нашими позиціями в лісосмугах і закріплюватись в окремих будівлях на околицях населених пунктів,

– пояснив Борисенко.

За ці місяці підрозділи бригади пристосувалися до російської тактики й навчилися ефективно зривати штурми. Окупанти й далі намагаються тиснути піхотою, але їхні спроби дедалі частіше закінчуються втратами без помітного результату.

Травень став найменшим з точки зору захоплених територій у противника. Також Сили оборони України здійснили кілька дуже успішних контратак,

– наголосив військовий.

Це свідчить про те, що тактика постійного тиску вже не дає росіянам того ефекту, на який вони розраховували. Водночас вони продовжують кидати в атаки великі сили піхоти, намагаючись компенсувати відсутність реальних успіхів кількістю людей.

Втрати росіян у зоні відповідальності "Рубежу"

Російські штурми на Покровському напрямку залишаються масовими, але їхня ціна для окупантів дуже висока. Лише бригада "Рубіж" за травень знищила 246 російських військових, ще 70 були поранені. У межах першого корпусу Національної гвардії "Азов" ці показники ще більші.

Якщо ми кажемо про втрати, які корпус завдав ворогу, то там більше 1800 окупантів знищено. Більше 800 отримали поранення,

– зазначив Борисенко.

Окрім живої сили, росіяни втрачають техніку, зокрема танки. Підрозділи також активно працюють по повітряних цілях: на рахунку зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" майже 500 збитих БПЛА різних типів.

На рахунку корпусу більше трьох тисяч збитих цілей, якщо рахувати ударні БПЛА літакового типу, мультироторні й розвідувальні,

– пояснив військовий.

До цих цілей входять і "Шахеди" та "Герані", які пролітають у зоні відповідальності підрозділів. Частина бійців бригади також працює над захистом Києва та Київської області від російських ударних дронів.

Бригада "Рубіж" також закликає підтримувати Сили оборони України донатами. Підрозділам потрібні антишахедні дрони, які допомагають збивати російські ударні БПЛА до того, як вони долетять до мирних міст.

Чим більше у нас буде антишахедних дронів, тим менше Шахедів буде долітати до мирних міст і тим менше шкоди вони заподіють,

– наголосив Борисенко.

Він додав, що військові робитимуть усе залежне від них, щоб українське небо було чистішим, а російських дронів у ньому ставало менше.

Що відомо про ситуацію на фронті наприкінці травня 2026 року?

Наприкінці травня 2026 року навколо Покровська і Мирнограда з'явилися суперечливі оцінки. Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про нібито повну окупацію обох міст, але українські військові це заперечили. У ДШВ наголосили, що оборона Покровська триває, а Сили оборони України й далі утримують окремі позиції на північних околицях міста.

Станом на 22 травня 2026 року в ISW зазначали, що росіяни продовжують наступальні дії на Покровському напрямку, але не мають підтверджених великих проривів і зазнають високих втрат. Українські підрозділи водночас б'ють по логістиці та районах зосередження ворога, а бої за тактичні позиції навколо транспортних вузлів і міської забудови тривають.

На Запорізькому напрямку росіяни, за оцінкою Романа Світана, переходять із наступу до оборони. Причиною називають проблеми з підвезенням ресурсів і дедалі сильніший тиск українських дронів по маршрутах із боку Азовського узбережжя. Частину сил окупанти залишають на підготовлених рубежах, а частину резервів перекидають на Донеччину, де бачать для себе більше можливостей для тиску.

Водночас Донеччина лишається головним напрямком російських зусиль. Ворог і далі тисне на райони Покровська, Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська, намагаючись просуватися малими групами й бити по українській логістиці. Попри це, на окремих ділянках українські сили мають локальні успіхи, зокрема поблизу Міньківки та Воздвижівки, а на багатьох напрямках наприкінці травня лінія фронту лишається без різких змін.