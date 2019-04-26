Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
В останній місяць весни почнемо турбуватися про своє житло за новими правилами. Також отримаємо: електронну медичну картку, змінений формат документу про техогляд транспорту, а ЄСВ треба буде платити за іншими реквізитами.
Далі детальніше про ці зміни.
Реформована комуналка
З 1 травня буде введено в дію закон про житлово-комунальні послуги. Він змінить принцип обслуговування будинку та прибудинкової території. Також вводиться поняття абонплати за ЖКП і пеня на заборгованість по сплаті комуналки.
Головна новація – українці повинні будуть самостійно організовувати догляд за своїми будинками, наймаючи для цього домоправителів, і самостійно вирішувати, які договори підписувати з надавачами послуг.
Абонплата за комуналку – це будуть гроші на оплату роботи управителя по облаштуванню будинку.
Читайте детальніше: Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата і пеня
Нова ціна на газ
З 1 травня "Нафтогаз" на вимогу уряду знижує ціну на газ для населення на 300 гривень за 1 тисячу кубічних метрів. Його вартість для побутових споживачів становитиме близько 8,25 гривні за кубометр замість нинішніз 8,55 і планованого раніше підвищення до 9,7-9,8 гривень за кубометр.
Електронна медкартка
З травня ведення запису візиту пацієнта в електронній системі охорони здоров’я для лікарів буде обов’язковим.
На початку пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але у планах є запуск персонального кабінету пацієнта. За необхідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститиметься причина звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.
З другої половини поточного року записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які почнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою "Безкоштовна діагностика". А вже з 2020 року до електронної медкартки зможуть вносити інформацію лікарні.
Читайте детальніше: В Україні почала працювати електронна картка: що змінилося
Новації в автотехогляді
З 1 травня паперовий бланк протоколу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде видаватися в комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Власник транспортного засобу зобов’язаний закріпити мітку праворуч вгорі вітрового скла, з внутрішнього боку.
Це нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК, кажуть у Головному сервісному центрі МВС. Крім того, обіцяють, що таким чином контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущено певний транспортний засіб до участі в дорожньому русі: інформацію з мітки скоро стане можливо зчитувати з відстані за допомогою спеціального технічного устаткування.
Читайте також: В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
Нові рахунки для сплати ЄСВ
У Державній казначейській службі України повідомили, що з 2 травня функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ, відкриті на балансі центрального апарату Казначейства.
До кінця квітня ще можливе використання "старих" рахунків по зарахуванню ЄСВ. А з 2 травня гроші з них повертатимуться платникам, як "нез’ясовані надходження".
Сплачувати ЄСВ треба буде за новими реквізитами рахунків. Дізнатись їх можна у Державній фіскальній службі та Пенсійному фонді.
Перенесення номера телефону
З травня українці зможуть переносити свій номер при зміні оператора. Ця послуга має назву MNP (Mobile Number Portability – перенесення мобільного номера).
Користувачеві потрібно зареєструватися, надавши SIM-карту та документи (паспорт, права, податковий номер тощо). Після цього потрібно буде подати заявку оператору. Юридичні особи можуть подавати групові заявки на перенесення номера. Після цього абонент отримує нову SIM-карту зі старим номером.
Читайте детально: З травня в Україні запрацює перенесення номера: як це зробити
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