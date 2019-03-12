Треба негайно звільнити та покарати силовиків за покривання корупції в ОПК, – Наливайченко

Кандидат у Президенти України Валентин Наливайченко вимагає термінового проведення засідання парламенту та звільнення керівників силових відомств, причетних до покривання корупції в оборонно-промисловому комплексі.

Так він відреагував на вчорашню публікацію частини журналістського розслідування Дениса Бігуса, у якому наведені факти підкупів силовиків та протиправного затягування слідства.

"Парламент має невідкладно провести засідання і заслухати керівників силових відомств. Вони мають бути негайно звільнені та понести покарання за покривання корупції на крові. Мова йде про підрив обороноздатності країни – про державну зраду. З того часу, як я пішов у відставку, президент Порошенко довів спецслужби до морального і професійного розпаду", – наголошує Наливайченко.

"Українське суспільство і міжнародні партнери, які ці роки допомагали українській армії, мають одержати від влади чіткі і адекватні відповіді у вигляді відставок і посадок корупціонерів та тих, хто їх покриває", – вважає Валентин Наливайченко.